Кампанія ЧЕСНО. Фільтруй суд! презентувала профайли суддів Запорізької області

28% суддів першої інстанції у Запорізькій області є недоброчесними. Такі результати аналізу кампанії ЧЕСНО. Фільтруй суд!, презентованого 26 листопада у Запоріжжі. За даними ЧЕСНО , ці судді порушили щонайменше один критерій доброчесності, тобто виносили сумнівні рішення, мають непрозорі статки, причетні до корупції або кримінальних проваджень, порушень прав людини, або ж порушували професійну етику.
Всього аналітики кампанії проаналізували 200 суддів, 55 з яких не відповідають критеріям доброчесності, згідно методології руху.
Найбільше судді Запорізької області порушили критерій прозорості статків – 38 осіб. Як зазначила координатор кампанії ЧЕСНО. Фільтруй суд! Людмила Слива, типовими порушеннями, що були виявлені в ході аналізу стали значні розбіжності між майновими деклараціями суддів, відсутність у деклараціях нерухомості, де можна проживати.
Серед суддів-порушників критерію непричетності до ухвалення сумнівних рішень активісти зазначили суддю Запорізького окружного адміністративного суду Олесю Артоуз. У період Революції Гідності вона винесла рішення, яким обмежила право громадян на мирні зібрання. Також недоброчесною за цим критерієм є суддя Мелітопольського міськрайонного суду Юлія Горбачова. У своєму рішенні вона не визнала загибель командира літака ІЛ-76, збитого під Луганськом у червні 2014 року, наслідком російської агресії. Надалі Апеляційний суд Запорізької області скасував дане рішення.
Показово, що двоє з чинних суддів місцевих судів Запорізької області причетні до корупційних та інших кримінальних правопорушень. Мова йде про суддю Орджонікідзевського районного суду Олександра Бойка та суддю Бердянського міськрайонного суду Андрія Крамаренка. У 2017 році Олександр Бойко підозрювався правоохоронцями у ймовірному винесенні завідомо неправосудного рішення. Проте у 2018 році суд повернув обвинувальний акт щодо судді Бойка до прокуратури. В свою чергу, Андрій Крамаренко є обвинуваченим у ймовірному вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 20 тис.грн. за прийняття наперед встановленого рішення.
Ще вісім суддів, за результатами аналізу, причетні до порушення прав людини,а чотири служителі Феміди причетні до порушень норм професійної етики.
Профайли про суддів кампанія ЧЕСНО. Фільтруй суд! опублікувала на своєму сайті та передасть ВККС та ГРД для використання під час кваліфікаційного оцінювання суддів Запорізької області.
Кампанія ЧЕСНО. Фільтруй суд! збирає інформацію за власною методологією з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про недоброчесність суддів є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.