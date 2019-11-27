«Металург» завершує рік перемогою над «Балканами»

Футбол Перша ліга
У домашньому матчі запоріжці оформили вольову перемогу над конкурентом Першої Ліги
МФК «Металург» – ФК «Балкани» 2:1 (1:0)
Для «Металурга» було важливо завершити рік перемогою з психологічної і турнірної точки зору. Запорізька команда набрала непоганий хід у чемпіонаті, тому позитивний результат не лише наближав підопічних Олексія Годіна до зони перехідних матчів, а й давав необхідний заряд на роботу у зимове міжсезоння. «Балкани» прибули до Запоріжжя з такими ж завданнями, що гарантувало на «Славутич-Арені» битву двох мотивованих суперників.
За рівної гри гості першими зуміли відкрити рахунок. На 36-ій хвилині «Металург» у власному штрафному залишив без уваги Анатолія Опрю, який після подачі кутового без перешкод переправив м’яч у сітку ударом головою – 0:1. Господарі встигли відповісти ще до перерви. Так само стандарт біля воріт «Балкан» призвів до забитого м’яча. Дмитро Олійник зумів найкраще зорієнтуватися у ситуації, пробивши повз захисників і воротаря – 1:1.
У другому таймі футболістам «Металурга» варто віддати належне за те, що майже нічого не дали створити супернику біля своїх воріт. Після стартового натиску запоріжці перевели гру в центр поля, а згодом повноправно заволоділи ініціативою. Наслідком переваги став гол Едуарда Сарапія на 67-й хвилині. Перехоплення поблизу штрафної суперника вилилося у момент Костянтина Чернія – його удар пройшов повз Микиту Зеленського, але захисник «Балкан» вибив м’яч з лінії. Друга хвиля атаки, під час якої Черній віддав пас на дальню стійку, де був Едуард Сарапій, все-таки призвела до взяття воріт. Опорний півзахисник запоріжців зумів пробити повз захисників і воротаря – 2:1. «Металург» і надалі контролював ситуацію. Були шанси забити третій гол, але інтрига трималася до кінця через рахунок 2:1. Тим не менш запоріжці втримали переможний результат і завершили рік необхідною перемогою, яка наблизила команду Олексія Годіна до зони перехідних матчів. Тепер у чемпіонаті Першої Ліги триватиме пауза до 22 березня наступного року.