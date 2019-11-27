Орбіта розпочинає погоню за лідерами

Волейбол. Суперліга.
ЗНУ-ОДЮСШ» — «ГАЛИЧАНКА-ТНЕУ-ГАДЗ»
1:3 (27:29, 25:18, 20:25, 21:25)
3:2 (23:25, 25:12, 26:24, 23:25, 15:11)
У Запоріжжі суперники подарували справжнє свято волейболу, продемонструвавши на рідкість ефектне видовище із карколомними сюжетами обох поєдинків.. Господарки майданчику на чолі зі зв’язуючою Оленою Грицуняк намагалися на повну використати тактичну різноманітність, загрожуючи опоненткам звідусіль. Гості же на повну напрягли свою головну «гармату» в особі Олександри Міленко, яка у підсумку набомбила запоріжанкам 31 очко! Рівно стільки ж, скільки найкращі снайпери «Орбіти-ЗНУ-ОДЮСШ» у цьому матчі – Вікторія Савченко та Лідія Лучко – набрали разом, відповідно, 17 і 14 (5 – на блоках).
Можливо, підопічним Ірини Комісарової спільними зусиллями вдалося б нівелювати усі неприємності від Міленко, якби деякі з них краще зіграли на прийомі. Однак ця «хвороба» підводила їх дуже часто і стала мало не вирішальним моментом у тому, що в третьому та четвертому сетах «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» схилила шальки терезів на свій бік.
Певно, звернувши на цю ваду особливу увагу, у наступному матчі в запоріжанок з потрійною енергією запрацював блок. Особливо постаралися Вікторія Савченко (із 18 очок одразу 7 вона набрала на блоках) та Ксенія Пугач (із 14 на блоках набрала 6). У класичних же атаках дещо несподівано «вистрілила» Поліна Пасс, яка записала на свій рахунок 20 пунктів. Причому найважливіші з них – на тай-брейку.
Таким чином, у турнірній таблиці «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» закріпилася на п’ятій сходинці, і хоча від «Полісся-ЖДУ», що йде четвертою, її відділяє 7 очок, здається, запорізька команда аж ніяк не вважає цей гандикап катастрофічним…