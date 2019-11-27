Ухвалене рішення про реєстрацію географічного зазначення першого українського харчового продукту

Ухвалене рішення про реєстрацію географічного зазначення першого українського харчового продукту

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ухвалило рішення про реєстрацію географічного зазначення першого українського харчового продукту. Ним стала гуцульська овеча бриндзя.

Про це на прес-конференції у вівторок, 26 листопада, в Агенції регіональних ініціатив розповів національний експерт з маркетингу й комунікацій проєкту ЄС «Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні» Іван Гайванович.

Гуцульська овеча бриндзя, відома на цій території принаймні з XIV століття, є унікальним продуктом, який виробляється вручну з молока овець місцевої аборигенної гірсько-карпатської породи лише на високогір’ї Українських Карпат.

Експерт також розповів, що другим харчовим продуктом, для якого подана заявка на реєстрацію географічного зазначення, є гуцульська коров’яча бриндза, а вже в грудні планується подати заявку на реєстрацію географічного зазначення «Мелітопольська черешня».

Всього ж в переліку пріоритетних географічних зазначень, над якими зараз ведеться робота, є, крім зазначених вище, кілька вин з Одеської області, вина та мед Закарпаття, а також херсонський кавун.

Іван Гайванович підкреслив, що реєстрація географічних зазначень є вигідною як для самих виробників, так і для споживачів, бо вона підтверджує якість та унікальність відповідних продуктів, їхню тривалу традицію виробництва, натуральність, і таким чином підвищує конкурентоспроможність виробників та збільшує додану вартість відповідних продуктів. Використовувати географічне зазначення можуть лише виробники з відповідної території, які дотримуються специфікації виробництва продукту й отримали сертифікат відповідності.

Для споживачів же, окрім гарантії якості, продукти з географічними зазначеннями є нагодою «скуштувати» частинку гастрономічної культури того чи іншого регіону, і це, зокрема, збільшує туристичну привабливість відповідних місцевостей.

І. Гайванович закликав об’єднання запорізьких виробників, споживачів, а також органи влади та місцевого самоврядування ідентифікувати місцеві потенційні географічні зазначення та сприяти їх реєстрації.

Довідка. Географічні зазначення – це один з видів добровільного захисту товарів від недобросовісної конкуренції та інструмент колективного просування товарів на ринках. Вони вказують на унікальність властивостей і репутації певного товару, які зумовлені певною місцевістю. Прикладами найвідоміших географічних зазначень є коньяк, шампанське, токай, фета, рокфор, пармезан. Використання цих назв для відповідних продуктів поза зонами їх виробництва у кожній з країн, де вони зареєстровані, є забороненим. Для низки продуктів, відповідно до Угоди про асоціацію, діє перехідний період в Україні: до кінця 2025 року для коньяку, шампанського, токаю, граппи , кальвадосу та ін., і до кінця 2022 року для сирів фета, рокфор, пармезан.

Економіка