Запорізька міська федерація боксу допомогає втілювати мрію про боксерську велич!

З 20 по 22 листопада в Запоріжжі проходив 9-й Відкритий чемпіонат міста з боксу серед
молодших юнаків 2008-2009 р.н. пам’яті тренера Сергія Волкова, який під час свого життя багато часу приділяв дітям та виховував майстрів спорту з боксу.
Участь в змаганнях прийняли 97 боксерів з Запорізької, Дніпропетровської,
Донецької області.
Міська федерація підготувала призи молодшим спортсменам для стимулу в
перемогах!
Як показує досвід в секції з боксу приходить чимало охочих не тільки дітей, а й дорослих, це гарні показники для Запорізького краю.
Володимир Сосуновський, президент Запорізької міської федерації боксу