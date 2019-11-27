Запорізька міська федерація боксу допомогає втілювати мрію про боксерську велич!

Запорізька міська федерація боксу допомогає втілювати мрію про боксерську велич!

З 20 по 22 листопада в Запоріжжі проходив 9-й Відкритий чемпіонат міста з боксу серед

молодших юнаків 2008-2009 р.н. пам’яті тренера Сергія Волкова, який під час свого життя багато часу приділяв дітям та виховував майстрів спорту з боксу.

                Участь в змаганнях прийняли 97 боксерів з Запорізької, Дніпропетровської,

Донецької області.

 Міська федерація підготувала призи молодшим спортсменам для стимулу в

перемогах!

                Як показує досвід в секції з боксу приходить чимало охочих не тільки дітей, а й дорослих, це гарні  показники для Запорізького краю.

Володимир Сосуновський, президент Запорізької міської федерації боксу

Спорт