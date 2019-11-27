Запорізькі промислові підприємства, установи держуправління та освіти – лідери зі сплати ПДФО

За десять місяців запорізькі платники перерахували до бюджетів 6 мільярдів 368 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 938,5 мільйона або на 17 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року (не враховуючи дані великих підприємств, як перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДПС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, згідно з бюджетним розподілом до державного бюджету спрямовано 1 мільярд 592 мільйони (+234,6 млн грн), до місцевих скарбниць регіону надійшло 4 мільярди 776 мільйонів (+703,8 млн грн).
Руслан Рачинський також зазначив, що середньомісячні надходження ПДФО цього року зросли на 94 мільйона або на 17 відсотків та склали 636,8 мільйона.
Найбільші суми забезпечили до бюджетів суб’єкти господарювання та мешканці м. Запоріжжя – 2 мільярди 811 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 807 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 674 мільйони, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – майже півмільярда, Василівського та Михайлівського районів – 383,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 316 мільйонів.
Серед лідерів зі сплати ПДФО – підприємства з виробництва електроенергії, добування залізних руд, установи і організації сфери охорони громадського порядку та безпеки, державного управління та освіти.
Усього на Запоріжжі нараховується 74,3 тисячі платників податку на доходи фізичних осіб, у тому числі 18,6 тисячі СГД-юридичних та 55,7 тисячі фізичних осіб.
Головне управління ДПС у Запорізькій області