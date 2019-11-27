Зустрічайте свіжий випуск ПравдиЗП за 28.11.19

Друзі! У четвер, 28 листопада, виходить у світ черговий впуск Запорізької обласної газети «Правда ЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати рішення Третього апеляційного адміністративного суду (м.Дніпро) про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Нинішній наш випуск виходить у світ, щоб поінформувати наших читачів про таке.
А ще ми інформуватимемо своїх читачів про таке.
Спілка журналістів і газетярі вимагають запровадити державну програму підтримки друкованих ЗМІ та накласти мораторій на скорочення поштових відділень. Бюджетну сесію облради призначили на 12 грудня. І ми очікуємо, що депутати виконають рішення суду і, роздержавивши газету, дадуть шанс на життя 102-річному виданню – бренду Запорізького краю. Очільник області скорочує держслужбовців. Під скорочення потраплять 680 держслужбовців 20 районних державних адміністрацій. На «Запоріжсталі» новий генеральний директор.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Реформи в Україні- реальність чи фікція? Президентські та парламентські вибори поки що не сприяли прискоренню реформ – їхній темп залишався повільним. Разом з тим, серед перемог – вирішення проблем із банкрутами, скасування обмежень щодо термінів розрахунків для експортерів та імпортерів, врегулювання створення опорних шкіл та впровадження «зелених» аукціонів для виробників зеленої енергії. Деталі у нашій газеті..
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Пусти погрітися або побудуй притулок для замерзаючих покинутих тварин! Настали жахливі холоди. А значить, для кого-то з тварин, це літо було останнім … Врятуйте хоч одне життя. Морози приносять жахливі страждання і болісну смерть тисячам бездомних і втрачених тварин. Бездомна бідолаха, попросивши у Вас притулку в теплому місці, сьогодні дійсно його потребує. Як допомогти бідолахам? Про це напередодні Всесвітнього дня домашніх тварин дізнайтесь із публікації в рубриці «Людина і тварина»
Пропонуємо дізнатися про цікаві факти з життя жінок за кермом.
Чому жінка-головнокомандувач – почесно для України? Цікаві факти про жінок за кермом громади, армії, держави – у нашій рубриці «Жіноча справа»
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» ми здивуємо своїх читачів розповіддю про … помідорове вікно.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.