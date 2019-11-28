Уряд перерозподілив 2 млрд грн місцевим бюджетам на фінансування освіти

27 листопада Уряд ухвалив ряд важливих рішень, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування у галузі освіти:
► Постанова «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти», якою Актом вносяться зміни до Порядку надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року № 319. Її прийняття дозволить здійснювати закупівлі послуг із доступу до Інтернету та малоцінних необоротних матеріальних активів (видатки розвитку спрямувати на видатки споживання).
► Розпорядження Кабінету «Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році», яким пропонується з метою вирішення проблеми дефіциту освітньої субвенції до 2019 року здійснити перерозподіл коштів у межах 166 місцевих бюджетів в обсязі 171,1 млн грн.. Джерелом покриття видатків стати бюджети 8 областей (61,5 млн грн), 37 районів (83,3 млн грн), 22 ОТГ (26,2 млн грн). Кошти освітньої субвенції перерозподілені на користь 41 ОТГ (35,8 млн грн), 41 району (67,2 млн грн) та 17 міст (68 млн грн). Прийняття акта дозволить здійснити виплати заробітних плат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти до кінця бюджетного періоду. Всього було розподілено на користь ОТГ та міст 103,9 млн грн освітньої субвенції.
► Розпорядження «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», яким розподіляється резерв освітньої субвенції та нерозподілені видатки освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей в обсязі 1,1 млрд грн на користь місцевих бюджетів. Кошти за принципом співфінансування з місцевими бюджетами мають піти на такі видатки:
придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами ‒ 600 млн гривень;
ремонт та придбання обладнання для ремонту їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти ‒ 400 млн гривень;
забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти ‒ 55,3 млн гривень;
придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, зі зниженим зором, глухі діти ‒ 44,3 млн гривень.
Розподіл коштів здійснюватимуть обласні державні адміністрації та Київська міська державна адміністрація.
► Розпорядження «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік», яким зменшується обсяг видатків за бюджетними програмами «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у розмірі 151,6 млн грн, «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти» у розмірі 150 млн гривень, «Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення» ‒ 13 млн грн та інших видатків. Натомість збільшити обсяг видатків у розмірі 801,6 млн грн на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів та STEM лабораторій для шкіл.
Придбання здійснюватимуть обласні державні адміністрації та Київська міська державна адміністрація шляхом централізованої закупівлі. Також вони мають забезпечити постачання зазначеного обладнання та STEM лабораторій до закладів загальної середньої освіти.
Нагадаємо, Асоціація міст України неодноразово заявляла про недостатність коштів освітньої субвенції на 2019 рік та зверталася до Уряду з проханням переглянути її обсяги. Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан від імені Асоціації подякував Уряду за важливі рішення щодо перерозподілу коштів на освіту, які дозволять виплатити зарплату педагогам та оновити освітню інфраструктуру.