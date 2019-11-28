За користування земельними ділянками запорізькі громади отримали майже мільярд гривень

З початку року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 967 мільйонів гривень плати за землю, що на чотири відсотки більше, ніж торік. Додатково скарбниці отримали майже 38 мільйонів.
Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, більшу частину надходжень забезпечили підприємства, установи та організації – 761 мільйон (+36,4 млн грн), громадяни поповнили бюджети на 206 мільйонів (+1,3 млн грн).
Зокрема, платники м. Запоріжжя спрямували до бюджету 331,6 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 122 мільйони, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 92 мільйони, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 84 мільйони, Якимівського та Приазовського районів – 66 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 64 мільйони.
Руслан Рачинський повідомив, що упродовж року податківці проводили роз’яснювальну роботу серед виробників сільськогосподарської продукції. У результаті укладено 94 договори оренди земельних ділянок сільгосппризначення, 91 додаткову угоду до діючих договорів, зареєстровано 1601 договір оренди земельних паїв з громадянами. При цьому річна сума додаткових надходжень орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності до місцевих бюджетів складає 2,5 мільйона гривень.
Усього в Запорізькому регіоні понад 292 тисячі землекористувачів, з яких 283 тисячі – фізичні особи, 9140 – суб’єкти господарювання-юридичні особи (5,2 тисячі платників земельного податку, 3,9 тисячі – орендної плати).
Головне управління ДПС у Запорізькій області