Аудит шкіл та мобінг обговорили запоріжани на зустрічі з освітнім омбудсменом

У Запорізькому національному університеті в рамках «Школи професійної майстерності майбутнього вчителя-словесника» відбулась зустріч освітнього омбудсмена України, випускника філологічного факультету Запорізького державного педагогічного інституту Сергія Горбачова із студенством та викладачами університету. Учасники зустрічі активно долучились до обговорення питання захисту прав в освіті. Зокрема, вони цікавились питаннями протидії мобінгу, якості підготовки вчителів НУШ, основними критеріями ефективності освіти, мотивації учнів до навчання в школі, методів аудиту шкіл, побудови внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності.
Під час зустрічі гість розповів про важливість для сучасного суспільства і для системи освіти впровадження медіаграмотності, поділився досвідом роботи в журналістиці, в системі шкільної освіти. Також у рамках цього заходу були обговорені такі питання: чи задовольняє зміст освіти потреби здобувачів освіти, як вони можуть долучатись до захисту прав в освіті, чи об’єктивно застосовуються критерії оцінювання, як розглядаються скарги і звернення до освітнього омбудсмена.
Сергій Горбачов також звернув увагу учасників зустрічі на дуалізм консервативних та інноваційних процесів в освіті, на рівні мотивації учнів до навчання, серед яких найвищим рівнем є цікавість навчання, на напрямки захисту прав учасників освітнього процесу (право, медіа, психологія) тощо.
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Прес-служба ЗНУ