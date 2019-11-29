Чемпіони України та їх фани завітали до Металургійного коледжу НУ «Запорізька політехніка»

Зазвичай ток-шоу «Рівні серед рівних» проводять в Обласній бібліотеці для юнацтва. Але в цьому році вирішили змінити правила і провести Фестиваль молодіжних талантів в металургійному коледжі.
На сцені актової зали з’являються по черзі імениті спортсмени. Спочатку Жора Абовян – чемпіон України з греко-римської боротьби діліться з молоддю своїми секретами успіху. Наприклад, студенти були здивовані, що він підтягується 60 разів підряд.
Його змінюють троє гравців команди «Мотор», яка очолює гандбольну Лігу чемпіонів.
Разом з гандболістами до студентів прийшли їх дуже круті фани. Всім присутнім у численній залі сподобалось, що Олександр Озмитель – «заводила фан-сектору», навчив їх своїм кричалкам в підтримку команди. Потім, Андрій Бондарів – менеджер послуг фан-сектору запросив підтримати «Мотор» на гру ввечері, та подарував студентам 20 безкоштовних квитків на наступний матч команди, який відбудеться 17.12.19 р.
Черга виступати доходить до старшого тренера Запорізької ДЮСШ «Металург» Едуарда Юрійовича Дорошенко. Він розповідає майбутнім металургам, як проходять навчання у школі , та згадує колишніх вихованців ДЮСШ, які вже сталі відомими зірками футболу України.
Час спілкування зі спортсменами минає швидко. І ось вже посміхається на сцені крайній гість заходу – Ігор Васильчук – Чемпіон України з сучасних танців та тренер з культуризму.
Ток-шоу добуває кінця. Ведуча, Лариса Головко, запрошує на сцену організатора зустрічі Олександра Кахая (Голову ГО «Наше щасливе життя»), іменитих спортсменів, студентів коледжу, які брали участь у концертної програмі, та майстрів спорту, які теж навчаються в цьому коледжу. Всі разом бажають глядачам гарного настрою, здоров’я та успіхів, а Україні повернути звання однієї з найпотужніших спортивних держав.
Захід відбувся в рамках реалізації партнерського проекту «Мобільна школа молодого патріота «Я так думаю» Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва та ЗМК ЗНУ. Цей проект бібліотека виграла під час конкурсу соціальних ініціатив «Ми – це місто», а кошти виділив ВАТ «Запоріжсталь».