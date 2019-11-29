Депутати, дайте шанс нашим дітям!

Народження дитини… Для кожної родини – це радість, щастя, нові плани і завдання. На жаль, у житті трапляється й так, що народження дитини приносить емоції іншого плану. Ми маємо на увазі народження дитини з психофізичними вадами, наприклад, проблемами слуху. Батьки відчувають біль,розпач, безвихідь, задають собі тисячі запитань: «Чому? Чому так сталося саме з нашою дитиною? Як жити далі?» Хто допоможе в такій ситуації? Звичайно, лікарі і працівники спеціальних навчальних закладів, які здійснюють супровід дитини від дитячого садочка до закінчення навчального закладу. Саме таку допомогу нашим дітям з проблемами слуху надає наш навчальний заклад – Кам’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат.
Ми,батьки дітей-інвалідів, які навчаються в Кам’янському надзвичайно стурбовані рішенням обласних чиновників перевести наших дітей на навчання у м.Запоріжжя. Наша школа-інтернат є тим закладом, який на сьогоднішній день має необхідну матеріальну базу, спеціалістів вузького профілю, бажання допомагати.
3 грудня весь світ відзначає Міжнародний День людей з інвалідністю. Це не свято, це привід ще і ще раз заявити про те, що в нашому складному світі мають право на життя, борються з недугою, досягають успіхів люди, яких справді обділила доля. Серед них діти з Кам’янської школи-інтернату. Саме в переддень цієї дати ми, батьки,знову б’ємо тривогу. Бо, як це не прикро, історія знову повторюється: як у 2011 році вольовим рішенням чиновників було закрито дошкільне відділення закладу,як у травні 2016 року вже планувалось припинення діяльності Кам’янської школи-інтернату шляхом об’єднання із Запорізькою школою-інтернатом «Джерело». Сьогодні мова про перепрофілізацію закладу. Ми розуміємо проблеми економічного характеру, розуміємо , що в області проводиться політика скорочення інтернатних закладів.Але при- слухайтесь до нас, нашого голосу. З навчальних закладів області ми вибрали для своїх дітей не просто школу, а другу домівку для наших дітей. Бо більшість з нас привезли сюди діточок у 3-4 – річному віці. Ми – це не тільки 40 родин, які проживають у місті Запоріжжі,а батьки з Бердянського, Токмацького,Мелітопольського, Приморського, Василівського, Кам’янко-Дніпровського, Оріхівського, Новомиколаївського, Вільнянського, Михайлівського районів. Чому? Можемо пояснити. Це єдина в нашій області школа-інтернат, яка протягом майже 50 років надає повноцінні освітні послуги дітям, що мають саме проблеми зі слухом. Школа-інтернат знаходиться у селі Кам’янське. Воно віддалене від районного центру Василівка на 10 км і від обласного центру – на 34 км. Мабуть, сам Бог подбав, щоб село мало автомобільне і залізничне сполучення і було рівновіддалене від районів області як з півдня (Бердянський, Приазовський, Приморський, Токмацький,Мелітопольський), так і з північного сходу (Вільнянський, Оріхівський, Пологівський.
Ми, батьки, особливо прискіпливо обираємо навчальний заклад. Багато з нас уже навчались у Дніпропетровській школі-інтернаті, і у Запорізькому «Джерелі». Та «наша» школа – Кам’янська. Тут наші діти навчаються (ми довіряємо професіоналізму педагогів). Тут наші діти заговорили. В закладі працює більше 10 гуртків і секцій різноманітного спрямування. Тут наші діти розвиваються і соціалізуються. Варто лише сказати, що наші діти є багаторазовими чемпіонами області в міжнародному проекті «Дитяча легка атлетика», багаторазовими чемпіонами області в спортивних змаганнях «Разом ми сильніші, разом – веселіше»,є незмінними чемпіонами області з футболу серед шкіл-інтернатів. З 2012 по 2019 рр. наші юні баскетболістки перемагали у чемпіонаті України з баскетболу . З 2004 року до 2019 року наші діти є переможцями у Всеукраїнській Спартакіаді «Повір у себе». Починаючи з 2009 року вихованці тренерів школи-інтернату входять до складу збірної України з баскетболу (Васковець К., Обліванцева А., Мельничук Г., Бондаренко Л., Ісенко С.) Гімн України неодноразово звучав на чемпіонатах світу і Дефлімпійських іграх, де серед переможців були наші діти (Ревенко Б., Мельничук Г., Шкарупа О.,Арбузова І.)
Всебічному розвитку наших дітей сприяє участь в ансамблі танцю і пісні в жестовому виконанні «Ритм», у якому показують свої таланти дітки , що мають проблеми зі слухом. У 2007 році колектив отримав звання «Народний художній колектив», а нещодавно втретє підтвердив це високе звання. За 20 років існування ансамблю юних артистів «Ритму» добре знають як у нашій країні , так і за її межами (Болгарія, Молдова, Китай). Показником високого професіоналізму даного колективу є те, що його вихованці є учасниками і переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалів. Ось і нещодавно, 24 листопада вибороли два перших місця на Міжнародному фестивалі мистецтв “Дивосвіт”у м.Запоріжжя та запрошені для участі у фестивалі в Греції, на що отримали сертифікат на 1 тисячу євро.
Колектив закладу має високі досягнення в навчанні та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами завдяки належному рівню надання допомоги дітям. Ми бачимо, як школа – інтернат вдосконалює матеріально- технічну базу, змінює своє обличчя. Нам імпонує бажання педагогів зробити щасливою кожну дитину, розвивати їхні здібності і таланти. На жаль, нашим родинам випав важкий тягар доводити очевидне. Школа гордиться кожним своїм випускником, тісні зв’язки педагоги і вже дорослі діти та їх батьки продовжують після закінчення закладу. Багато вихованців Кам’янської школи-інтернату отримали вищу освіту і успішно працюють у сфері освіти ( Лутошкіна А., Лисиця К., Жавжаров В.); на відповідальних посадах в осередках УТОГу (Шкарупа О., Башмакова О.,Петелін Д.); роблять світ кращим, гармонійним у сфері послуг ( Потоцька Т., Башмакова Г., Бєлан Н.); пов’язали своє життя з великим спортом ( Ревенко Б., Мельничук Г., Арбузова І., Дяченко Я).
Просимо вивчити питання доцільності перепрофілізації закладу. Наші діти – це не речі. Не іграшки, які можна перенести з місця на місце. Також необхідно врахувати і ряд інших факторів. Просимо Вас сприяти у вирішенні нашої такої болісної проблеми. У разі необхідності просимо створити депутатську групу , у роботі якої батьківський актив має прийняти участь.
Будемо пам’ятати, що мова йде про захист права на освіту і повноцінний розвиток однієї з найнезахищеніших категорій населення – дітей з інвалідністю, дітей з порушенням слуху.
Аби не було пізно, ми б’ємо тривогу сьогодні. Бо хочемо захистити наших дітей від болю, розчарувань, стресів. Ми звертаємося: допоможіть зберегти унікальний навчальний заклад і захистити наших дітей. Ми, батьки дітей-інвалідів, впевнені, що основне завдання влади – чути проблеми дітей з особливими потребами. Залишаємо за собою право звернутися до громадськості, засобів масової інформації, до чиновників різного рангу.
Від імені батьків вихованців інтернату Юлія Гайдабура