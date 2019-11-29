Кушугумська амбулаторія загальної практики сімейної медицини отримала автомобіль

Кушугумська амбулаторія загальної практики сімейної медицини отримала новенький автомобіль для обслуговування населення вдома сімейними лікарями та педіатрами. Кошти на придбання автівки з районного бюджету та бюджету Балабинської селищної ради були виділені за клопотанням головного лікаря Запорізької ЦРЛ Володимира Бессікала. Вирішенню питання сприяли голова Запорізької РДА Анатолій Васюк, голова Запорізької райради Сергій Бурма та Балабинський селищний голова Володимир Сосуновський. Придбання цього автомобіля покращить надання невідкладної допомоги мешканцям навколишніх сіл і селищ. З 2020 року на базі амбулаторії буде організований Пункт невідкладної медичної допомоги.