Квест «Місто ZP» або хто з нас Бос Мафії?

Коли восьмикласники 37 ЗОШ тільки підійшли на площу Металургів, то там їх вже чекав перший конверт з завданням, який їм залишив Бос мафії, що дбайливо підсунув його до руки скульптури сталевара Саші Савченка на лавці .
Тут же познайомившись зі своїм модератором Ларисою Головко і у супроводі класного керівника Галини Соловйової школярі направились до другої станції міського квеста-гри «Місто ZР» – «КАПИТО» (район концертного зала ім. М.Глинки).
Знов конверт! Новий напрямок! Підлітки вирушають до будівлі Інженерного інституту ЗНУ (ЗДІА) де колись була школа-комуна.
Після короткого екскурсу в історії від модератора, отримавши нове завдання, учасники квесту шукають круглу будівлю старої бібліотеки поруч з «Комуною». Неочікувано зустрічаються з величезним котом, якого дбайливо, на повідку вигулює хазяїн. А потім несподіванка! Настає справжня котяча розбірка між смугастим улюбленцем і з дворовим рудим котиком, який щиро злякався одного тільки вигляду смугастого велетня, який стрибнув до нього через цегляний паркан. Після короткої суперечки, коти таки домовились, а школярі побігли до бібліотеки-філії №6 * Міської ЦБС для дорослих, де їх вже чекали привітні співробітники. Вони розповіли підліткам історію про будівлю бібліотеки та запропонували розгадати цікаві ребуси.
У кожного учасника квесту була тайна карта з роллю і кожний чекав, коли Бос мафії саме йому надішле конверт з завданням, який він повинен буде виконати, сам, або разом з іншими учасниками.
Цілих півтори години невгамовні школярі шли по маршруту квеста-гри. За цей час зробивши невеличку екскурсію в Соцмісто, помилувалися архітектурою стилю модерн, побували в деяких установах культури Вознесенівського району, поспілкувались з людьми, виконали багато командних завдань, та отримали приємні враження.
І в фіналі потрапили на справжню інтелектуальну гру Мафія, яка їх вже чекала в Запорізької обласної бібліотеці для юнацтва.
До речі, всі підлітки грали в неї вперше ! Всі хвилювались: «Так хто ж Бос мафії?» Може це чудовий ведучий гри – Олександр Кахай (керівник ГО «Наше щасливе життя»)?
Але – ні! Сашко щиро відмовляється. Ще один конверт восьмикласники отримують от модератора, де невідомий написав учасникам «Бос завжди був поруч з вами на всьому маршруті квесту, але в нього не було карти. Хто Він?» Всі школярі почали згадувати у кого яка карта була, хто ким був? Підозра впала навіть на модератора квесту – Ларису Головко, провідного фахівця обласної юнацької бібліотеки, яка проводила юнакам екскурсію. Лариса теж відмахується: «Це – не я!». Так хто же цей хитрий і підступний Бос?
І тут, один хлопець запідозрив свого класного керівника : «Галина Леонідівна! А у вас же не було карти? Це – Ви?»
- Так, це я була – Бос мафії!,- тихесенько посміхнулася лагідна вчителька.
Нарешті, квест-гра завершилася! Але втомлені підлітки не поспішали розходитись. Вони пили чай з цукерками, розмовляли з волонтерами про волонтерську діяльність, але це вже зовсім інша історія.
Захід відбувся в рамках реалізацій проекту «Школа молодого патріота «Я так думаю» Запорізькою обласною бібліотекою для юнацтва за підтримкою ВАТ «Запоріжсталь».