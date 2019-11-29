На фестивалі бізнес-ідей «StartUp Fest» шукатимуть запорізьких Цукербергів

29 листопада у виставковому центрі «Козак-Палац» відбудеться фестиваль бізнес-ідей «StartUp Fest-2019». Захід організований Запорізькою міською радою, Запорізькою торгово-промисловою палатою за підтримки Запорізької облдержадміністрації та проєкту ПРОМІС, у рамках програми підтримки МСП в м. Запоріжжі.
Заплановані виступи авторитетних експертів Великобританії, Канади, Польщі, України, тематична виставка, презентації від фіналістів Конкурсу інноваційних стартапів, ділові ігри, нетворкінг. Все для того, щоб створити ідеальний простір для перетворення бізнес-ідей у перспективні та затребувані проєкти.
Конкурс інноваційних бізнес-ідей
Заявки на конкурс інноваційних проєктів надійшли від 77 учасників. Наразі експертним журі відібрані 33 проєкти-фіналісти. Переможці будуть визначатися за двома категоріями: інноваційні та соціальні стартапи, і отримають грошову винагороду у кожній з категорій. Загальний призовий фонд становить 220 тис. грн.
Запорізька торгово-промислова палата підготувала спеціальний приз: найпрофесійніші стартапи отримають ефективний маркетинговий інструмент – право участі у міжнародних виставках у ВЦ «Козак-Палац» протягом 2020 року.
Відзначити нагородою кращий, на їх думку, стартап, планують і представники проєкту «Польсько-український міст стартапів».
Цього року у конкурсі беруть участь автори бізнес-ідей із Запоріжжя, Енергодара, Мелітополя, Вінниці, Миколаєва, Києва, Чернівців. Представляють ІТ, аграрні, правові проєкти, бізнес-ідеї у сфері енергетики, екології, медицини, інклюзивні творчі програми.
Захисту проєктів учасників на «StartUp Fest» передувала серія підготовчих тематичних тренінгів, присвячених мистецтву фінансів, самопрезентації.
Хто отримає відзнаки – дізнаємось вже 29 листопада.
Як розвивати стартап-рух?
Всесвітньо відомі стартапи – хостинг відеофайлів YouTube, соціальна мережа Facebook колись теж стартували з ідеї. «StartUp Fest» покликаний допомогти підприємцям-початківцям отримати знання, фінансову та експертну підтримку.
Для цього на майданчику «StartUp Fest» консолідують зусилля урядові та приватні організації, вищі навчальні заклади, інвестори, венчурні фонди.
«StartUp Fest-2019» відвідає заступник директора відділу міжнародного розвитку Посольства Канади в Україні Бронвін Круден, представник муніципалітету м. Вон Рафаель Коста – розповість про підтримку МСБ в Канаді, заступник голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Яна Підлісна – про перший в Україні інструмент фінансової підтримки стартапів, партнер Британського акселератору EX1P Наталія Рязанова – про сучасний ринок венчурного інвестування, проєкт «Польсько-український міст стартапів» – про розвиток стартап-руху у Польщі.
У програмі фестивалю заплановано 5 тематичних секцій:
- Як правильно обрати і купити франшизу успішного бізнесу.
- Підтримка в Україні стартапів і сучасні світові тенденції розвитку.
- Взаємодія бізнесу, студентів та освітян у напряму розвитку Розумного міста.
- Діловий клуб «Жіноча ліга» Запорізької ТПП – про жіночий стартап-рух.
- Фандрейзинг і фінансування.
Також відбудеться круглий стіл, присвячений підтримці інноваційних економічних ініціатив муніципалітетами, інтерактивні тренінги, бізнес-квести.
У виставковій залі розташуються експозиції вже реалізованих стартапів, свої послуги представлять бізнес-інкубатори, хаби, міжнародні організації з підтримки бізнесу, інвестиційні фонди, фінансові організації, страхові компанії, представники університетів, освітніх центрів.
Що досягли учасники минулорічного «StartUp Fest»?
На першому «StartUp Fest», що відбувся минулого року, перемогу отримав проєкт Вікторії Кутик. Запоріжанка представила на конкурсі ідею сонячного біо-вегетарія – теплиці замкненого типу. За допомогою фіто-лампового обладнання можна вирощувати рослини для ресторанів, готелів, офісів, навчальних закладів. Наразі Вікторія займається розвитком своєї бізнес-ідеї.
Друге місце завоювали студенти НУ «Запорізька політехніка» з проєктом «Sun Box – реальна віртуальність». Їх ідея, яка полягає в створенні спеціальної програми, що допомагає студентам та працівникам проходити навчання у віртуальній реальності, вже втілена в життя.
Третє місце посіла команда проєкту «Дивосвіт» – це створення території доступного відпочинку для людей з інвалідністю. За рік реалізації садиба “Дивосвіт” перетворилася у справжнє етносело, яке розташоване в екологічно чистому місці, за 50 кілометрів від Запоріжжя.
Реєстрація учасників «StartUp Fest-2019» на сайті: http://startupfest.in.ua