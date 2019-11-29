У ЗНУ проведуть семінар-тренінг із протидії булінгу

У Запорізькому національному університеті проведуть семінар-тренінг із протидії булінгу за участю представників Національної поліції України, психологів, соціальних працівників тощо. Захід розрахований на учнів 5-12 класів, їхніх батьків і вчителів.
Програма заходу:
9.30-10.00 – реєстрація учасників
10.00-11.00 – відкриття форуму, знайомство з учасниками та спікерами
11.00-15.00 – робота тематичних інтерактивних секцій (окремо – для учнів, батьків і вчителів)
15.-16.00 – кава-брейк
16.00-17.00 – тематичний спектакль (акторський склад – учні Запорізької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату №7)
17.00-18.00 – підбиття підсумків форму, вручення сертифікатів учасникам
Дата: 30 листопада
Час: 10.00
Місце: навч. корпус ЗНУ №2 (вул. Жуковського, 66 б), актова зала
Телефон для довідок: 066-933-78-36 (Кондратенко Світлана Вікторівна)