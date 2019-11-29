У ЗНУ відбудеться фінальний етап Всеукраїнського шекспірівського конкурсу студентських дослідницьких і креативних проєктів імені Віталія Кейса

На конкурс подали 79 робіт від представників 20 університетів, зокрема з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
Географія шекспірівського конкурсу доволі широка, адже проєкти надійшли з різних куточків України: тут є і захід (зокрема, Тернопіль), і схід (Харків); представлено і північ (Суми), і центр (Полтава, Кропивницький), і південь (Миколаїв). Лідером за кількістю поданих проектів стало місто Запоріжжя, адже саме тут функціонує Український міжуніверситетський шекспірівський центр, який є добре знаним у світі осередком українського шекспірознавства. Запорізькі студенти представили на розгляд журі понад 30 робіт (Запорізький національний університет – 16, Національний університет «Запорізька політехніка» – 13, Класичний приватний університет – 5).
Прикметно, що до конкурсу долучилися не тільки студенти-філологи: свої проєкти представили від майбутні театрознавці (Харківський національний університет мистецтвімені І.П. Котляревського) і політологи-міжнародники (Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка), юристи (Університет державної фіскальної служби) і сурдоперекладачі (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Вінниченка).
У фіналі шекспірівського конкурсу за перемогу змагатимуться автори 45 проєктів, які за результатами попереднього туру визнані кращими. До складу журі входять відомі шекспірознавці не лише з усієї України, зокрема, професор Наталія Жлуктенко (Київ), професор Ольга Бандровська (Львів), професор Олександр Пронкевич (Миколаїв), але і з зарубіжних університетів: професор Ірина Рима Макарик (Оттава, Канада), доцент Дар’я Лазаренко (Софія, Болгарія). Журі очолює доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, керівник Українського міжуніверситетського навчально-наукового шекспірівського центру Наталія Торкут (Запорізький національний університет).
Фіналісти конкурсу отримають грамоти від ректора Запорізького національного університету професора Миколи Фролова. Для університетських бібліотек у подарунок від Українського шекспірівського центру ЗНУ буде передано комплекти шекспірознавчої наукової літератури. Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами Міністерства освіти і науки України. Шість найуспішніших проектів будуть відзначені грошовими преміями від Союзу українок Америки.
Дата: 30 листопада
Час: 9.00 – 09:30 – Реєстрація учасників конкурсу (3 поверх корпусу № 2 ЗНУ за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 б, факультет іноземної філології)
09:30 – 10:30 – Відкриття ІІІ етапу конкурсу. Пленарне засідання.
(ауд. 328 )
10:30 – 13:30 – Захист проектів у секційних засіданнях.
Секція 1 (ауд.328)
Секція 2 (ауд.321)
Секція 3 (ауд. 312)
Секція 4 (ауд.326)
13:30 – 14:30–Обід (кав’ярня І поверх ІІ корпусу ЗНУ)
14:30– 16:30 – Захист у секційних засіданнях
Секція 1 (ауд. 328)
Секція 2 (ауд. 321)
Секція 3 (ауд. 312)
Секція 4 (ауд. 326)
16:30 – 17:00 – Кава-брейк (ауд. 325)
17:00 – 17:30 – Оголошення результатів конкурсу і урочисте нагородження переможців (ауд. 328)
Місце проведення: навчальний корпус ЗНУ №2
Контакти: 050-322-95-91 (Наталія Торкут)