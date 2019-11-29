Увага! «Прямі телефонні лінії » Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

У грудні поточного року спеціалісти Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області проведуть тематичні «прямі» телефонні лінії з наступних питань:
03 грудня з 13.00 до 16.00 – за телефоном 220-00-85 – щодо пенсійного забезпечення громадян, які працювали на території інших держав;
04 грудня з 13.00 до 16.00 – за телефоном 220-00-85 – щодо пенсійного забезпечення осіб, які брали участь у бойових діях під час проведення АТО;
19 грудня з 13.00 до 16.00 – за телефоном 220-99-26 – щодо добровільчої участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
24 грудня з 13.00 до 16.00 – за телефоном 213-23-65 – щодо пенсійного забезпечення осіб, які брали участь у бойових діях під час проведення АТО;
26 грудня з 8.00 до 12.00 – за телефоном 213-23-61 – щодо запобігання та виявлення корупції.