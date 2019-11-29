Запорізькі власники VIP-авто поповнили місцеві бюджети на 6,4 мільйона

З початку року власники елітних автівок сплатили до місцевих бюджетів Запорізької області 6,4 мільйона гривень транспортного податку.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, від компаній та організацій, на які зареєстровані автомобілі, надійшло 4,2 мільйона, від громадян – 2,2 мільйона.
Майже половину надходжень забезпечили автовласники обласного центру – 3,1 мільйона, мелітопольські і веселівські платники перерахували 559 тисяч, вільнянські та новомиколаївські – 490 тисяч, бердянські та приморські – 485 тисяч, пологівські, більмацькі та розівські – 416 тисяч, оріхівські та гуляйпільські – 390 тисяч, василівські та михайлівські – 344 тисячі тощо.
У цьому році на Запоріжжі транспортний податок сплачують 160 юридичних та 179 фізичних осіб, які володіють легковими автомобілями з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (1 мільйон 564 тисячі 875 гривень). Ставка податку – 25 тисяч гривень на рік.
Перевірити, чи потрапляє ваш “залізний кінь” під оподаткування, можна на сайтах ДПС та Мінекономрозвитку:
http://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/334862.html,
http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.
Головне управління ДПС у Запорізькій області