У ЗНУ відбудеться засідання круглого столу за участю представників МОН України і ректорів провідних закладів вищої освіти

У Запорізькому національному університеті відбудеться засідання круглого столу з питань реформування системи фінансування вищої освіти.
В обговоренні актуальних для сучасної галузі освіти питань візьме участь заступник Міністра освіти України Єгор Стадний, який, до речі, на початку листопада перебував у ЗНУ й провів інформаційну зустріч із представниками регіональних закладів вищої освіти. А ще – генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олег Шаров і директор освітніх програм Українського інституту майбутнього Сергій Бабак.