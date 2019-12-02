14700 запорізьких платників з новими електронними ключами можуть користуватися податковими е-сервісами

За 11 місяців запорізькі податківці видали платникам податків майже 39 тисяч кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, який зазначив, що з початку року до пунктів обслуговування звернулися 14700 представників бізнесу та громадян.
Кваліфіковані сертифікати від ДПС надають доступ до численних цифрових податкових сервісів, зокрема Електронного кабінету платника, а також до десятків е-послуг інших державних органів.
У Запорізькій області працюють три пункти обслуговування Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС, які знаходяться за адресами: м. Запоріжжя, вул. Паркова, буд. 4а, 1-й пов., м. Бердянськ, просп. Праці, буд. 20, каб. 219, тел.: (06153) 3-86-63, м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд. 31, каб. 103, тел.: (0619) 42-29-20.
Якщо платник вже користується сертифікатами від ДПС, терміни яких добігають завершення і при цьому не має можливості відвідати податкову, отримати нові пропонує дистанційний сервіс. Самостійно формувати сертифікати можна онлайн або за допомогою програмного забезпечення. Більш детально – за посиланням: https://acskidd.gov.ua/manage-certificates.
Головне управління ДПС у Запорізькій області