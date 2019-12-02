«16 днів проти насильства щодо жінок та дівчат»: жителі східних міст України стануть учасниками соціальної вистави

У період з 29 листопада по 8 грудня мешканці шести міст Луганської, Запорізької та Донецької областей зможуть взяти участь в інтерактивному соціальному проекті, який проходитиме в рамках міжнародної акції «16 днів активізму проти насильства щодо жінок та дівчат».
Цей проект був ініційований ООН Жінки в Україні у рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру з метою поглибити розуміння того, наскільки широким є поняття насильства. Зокрема, однією із найбільш гострих проблем ґендерно обумовленого насильства є те, що воно часто залишається невидимим – як для сторонніх осіб, так і для людей, які це насильство переживають.
Тож аби наглядно довести, що насильство, окрім фізичного, буває також психологічним, економічним чи сексуальним, усіх бажаючих запрошують переглянути виставу «Гупьошка» від народного театру «Театроманія» з м. Маріуполь. Це – гостросюжетна соціальна драма режисера Антона Тельбізова за п’єсою Василя Сігарєва, головна героїня якої перебуває у токсичних відносинах з чоловіком-абьюзером.
Головна особливість вистави – у її інтерактивності. На глядачів чекає не просто споглядання за історією насильства, контролю та зневіри. Відвідувачі зможуть також стати учасниками інтерактивної інсталяції, яка розкриє близько 50 ознак насильства – як очевидних, так і прихованих. Кожен глядач зможе самостійно обрати власний перелік ознак, які, на його думку, найбільше характеризують насильство. Таким чином, інсталяція ще й слугуватиме своєрідним соцопитуванням учасників події.
Згодом усі ці ознаки вони зможуть відшукати і в діях героїв вистави, а також самостійно визначити, який із видів насильства відбувається на сцені у даний момент. Такий інтерактивний формат має на меті показати відносини насильства зі сторони та підкреслити важливість того, щоб вчасно розпізнати насильство, не замовчувати та не терпіти його, і звертатись по допомогу до близьких людей, соціальних служб та правоохоронних органів.
Соціальна вистава «Гупьошка» змусить по-новому подивитись на те, що раніше було прийнято виправдовувати та замовчувати.
Заходи відбудуться у таких містах:
5.12 – смт. Комишуваха, Запорізька область. Час: 13:00-15:00. Адреса: Комишуваський територіальний будинок культури, вул. Богдана Хмельницького, 39.
Вхід вільний. Стежте за афішами у своїх населених пунктах!
Довідкова інформація: Заходи проходять в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру, яку реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Контакти для медіа: Ганна Брєдова, комунікаційна спеціалістка ООН Жінки в Україні, +380504920703, ganna.bryedova@unwomen.org