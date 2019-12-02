Чи справді ярмарок стихійний?

45-ту сесію Запорізької міської ради пікетували підприємці, котрі торгують на ярмарку щосуботи (на площі біля запорізького цирку та театру юного глядача). Наступної весни влада міста нібито планує встановити тут дитячі атракціони. Стихійний (як зазначають представники міської влади) ярмарок хочуть ліквідувати. Місце торгівлі вже офіційно заборонили 13 листопада цього року.
Про це під час недавньої прес-конференції повідомив і радник міського голови Валерій Еделєв:
– Причина ліквідації ярмарку – невиконання його першочергових функцій, регулярне засмічення територій та збут неперевіреного в спеціалізованих лабораторіях товару. До мене також надсилали звернення спеціалісти Держпродспоживслужби, які через випадки ботулізму після покупок на стихійних ринках наполягають на посиленні боротьби з такою торгівлею. На сьогодні на території ярмарку не працює жодна з лабораторій, тому фактично торгівці реалізують неперевірені овочі, м’ясо, рибу, молочну продукцію. До того ж, надходить чимало скарг щодо неестетичного вигляду площі, її засмічення, – розповів Валерій Еделєв.
Задля того, щоб заборонити торгівлю, можна придумати що завгодно – навіть рейхстаг (чи міську раду) підпалити. А ось автор цих рядків сумнівається в словах пана Еделєва, бо постійно щосуботи купує продукти саме на ярмарку. Високі ціни? Неправда! На 10-20 відсотків нижчі, ніж на Критому ринку. Було так, що не купив щось на ярмарку, бо вважав, що дорого, тому звідти завітав і на Критий ринок. А там – удвічі дорожче! І тоді пожалкував, що не придбав на ярмарку.
Ботулізм? При всій моїй упередженості й нелюбові до колишнього міського голови Олександра Сіна, не можу не відзначити, що тоді міське управління торгівлі, відділ цін і санстанція в суботу обов’язково були на ярмарку. Перевіряли ціни та якість продуктів. Жодних ботулізмів чи сальмонельозів не було в помині. Підприємцям казали:
– Ви тут не платите за місце торгівлі, як на ринку. Тому ціна повинна бути меншою!
Останні два роки на ярмарку не буває отих фахівців, як і контролю. Прибрали звідти навіть біотуалети. Тобто, антисанітарію своїми діяннями створює наша рідна влада! А спеціалісти держспоживслужби тільки звернення пишуть до пана Еделєва?..
Перенести ярмарок хочуть нібито на Критий ринок. Це щоб я, пенсіонер, платив більше? Усе – для блага народу? А мені як покупцеві потрібна альтернатива, більший вибір продукції й нижчі ціни! І не тільки мені.
– Скупляюся на ярмарку вже років п’ять, – ділиться думками Єлизавета Дубовик, жителька Запоріжжя, пенсіонерка. – Тут справді ціни від виробника. Фермери, прості селяни привозять те, що виростили й виробили своїми руками: від віників і стільчиків до м’яса, цибулі й молока. Усе свіже продають. Я їм за це дуже вдячна.
…Ваш покірний слуга побував біля міської ради, коли її сесію пікетували підприємці, котрі торгують на ярмарку. Не зважаючи на дощ, тут зібралися сотні півтори продавців і сільських підприємців – під парасольками, з мікрофоном і колонкою. Час від часу гатили, як у барабан, у порожню металеву бочку. Ось біля мікрофона – депутат Запорізької міської ради (39-й виборчий округ, політична фракція «Солідарність») Олександр Кобзарюк:
– Ми з друзями свого часу побували в інших областях. Побачили, як там влада намагається зменшити вартість продуктів шляхом організації ярмарків. Були у Вінниці, Луцьку, Івано-Франківську і просто підгледіли, як там усе відбувається. Я приніс фотографії на той час заступнику голови ЗОДА Олександру Сіну, а той залучив до справи голову ЗОДА Євгена Карташова. Створили ярмарок. Важко було тоді переконати виробників продуктів, аби вони привезли їх сюди на продаж, підприємці сумнівалися в гарних намірах влади. Перших їх прибуло всього вісім осіб. Серед народу пішов поголос, що можна купити продукти й на ярмарку (До речі, кілька репортажів про це тоді зробила й газета «Запорізька правда» – П.Ю.). І ярмарок запрацював. Тепер же хочуть знищити нормальну справу – для цього великого розуму не треба! А нам з вами слід відстояти свою позицію! Бо ніхто не потурбується про вас, якщо не ви самі! Та й міські жителі – з вами! Адже нинішня влада (міський голова й команда), коли йшла на вибори, обіцяла ледь не рай для жителів міста. То хай уже хоча б не заважає підприємцям робити добро для народу!
Після його виступу поставив депутатові запитання:
– Кажуть, що перенесуть ярмарок до Малого ринку?
– Цього не треба робити, як і до Критого. Люди за п’ять років звикли торгувати й купувати саме біля цирку. Сюди зручно їздити городянам. Цю землю, до речі, міська влада вже віддала приватній компанії «Ленд Девелопвенд» на 49 років. Компанія й має вирішувати всі справи. Люди готові зустрітися з її представниками, обговорити й вирішити проблему, якщо така існує. Ярмарок працює тільки в суботу до обіду. Він нікому не заважає. Підприємці тепер не залишають за собою жодних відходів – самі прибирають територію й вивозять сміття.
Дуже часто наші чиновники заявляють про підтримку малого й середнього бізнесу. Насправді ж тупо вбивають його. Як приклад – ліквідація ярмарку в Запоріжжі. Щоправда, після пікету міської ради існування ярмарку нібито продовжили до 1 квітня.
Щодо стихійності ярмарку – це ще одна, вибачте, брехня! Дозволила його тут спочатку обласна, а потім і міська влада. Чи, може, й вона у нас «стихійна»?
Пилип Юрик