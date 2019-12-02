Ідея цього творчого проекту належить Аліні Зенцовій, вчителю трудового виховання КЗ Опорний заклад середньої освіти «Сузір’я» і завідуючій відділення КУ «Центр надання соціальних послуг» Олені Іщенко. До його реалізації залучили дорослих і дітей, взявши за мету звернутися до джерел народної творчості. І в День рукоділля відбувся соціально-педагогічний захід «Перлина народної творчості–вишивка».
Ведучими заходу стали Аліна Зенцова, її колега з «Сузір’я», вчителька української мови та літератури Анна Ярмак, Олена Іщенко і шестикласниці Дар’я Огієнко, Ліза Лісаченко і Софія Молоткова. Їхні розповіді були присвячені вишивці, яка є одним із найдавніших та найпоширеніших видів народної творчості– рукоділля. А українську вишиванку називають генетичним кодом нації.
Доречно прозвучала пісня «Мені сорочку мама вишивала» у виконанні гурту «Струни сердець» клубу активного довголіття «Берегиня», який діє при центрі надання соціальних послуг. А учениця 10-А класу Марія Покидько проникливо прочитала власний вірш про вишиванку.
На фоні музики під демонстрацію відео на мультимедійному екрані звучали присвячені вишивці віршовані рядки, що декламували дівчатка.
Багато цікавого дізналися присутні про кольори, символи, орнаменти. Вважається, що вишивка відтворює душу і характер майстрині, бо у неї вона вкладає свої почуття, свої мрії, натхнення. У декоративному мистецтві, мабуть, немає іншого такого предмета, який би концентрував у собі стільки символічного змісту. Усі роботи мають бути індивідуальними. Якщо жінка оволоділа “мовою” орнаментального письма, то через кольори, лінії , візерунки створює абсолютно унікальну річ, закодовану на добру долю. Учениці 6-А і 6-Б класів «Сузір’я» поділилися своїми знаннями про символічні знаки (а їх більше 120), закладені в орнаментах: геометричні фігури–коло, квадрат, ромб, трикутник, спіраль, хрест, а ще різні рослини, квіти, листя, дерева, птахи.
«Вишиваймо,любі друзі!»– власний вірш під такою назвою прочитала Марія Іванівна Коломоєць,ветеран педагогічної праці з Новоданилівки,член клубу «Берегиня», учасниця гурту «Струни сердець». Сподобався всім і вірш у виконанні одинадцятикласниці Анастасії Тоцької.
Та кульмінаційним моментом заходу став майстер- клас з техніки вишивання хрестиком яка притаманна Запорізькій області. Його провели члени гуртка «Майстриня» на чолі зі своїм керівником Катериною Макарівною Чаусовою. У залі демонструвались її оригінальні роботи — вишиті рушники, портрети класиків української літератури Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, ікони, сюжетні картини і натюрморти. В котрий раз милувалась витонченими витворами умілих рук, яка була героїнею кількох моїх газетних публікацій, в тому числі «Кличе барвистий світ».
Разом з Катериною Макарівною досвідчені майстрині Віра Губа,Неля Сітало, Валентина Сарапій вчили тонкощам вишивання дівчаток, які уважно прислухались до їхніх настанов і порад.
Аліна Зенцова щиро дякувала майстриням за чудовий майстер-клас і підкреслила:
-Провідною ідеєю нашого проекту був творчий пошук,спрямований на збереження автентичних традицій, звичаїв через спадкоємність поколінь, через безпосереднє спілкування. Сьогодні відбулась надзвичайна подія, коли ожила і засяяла українська вишивка Запорізького краю.
Яскраві емоції викликала хореографічна мініатюра «Рушники» у виконанні жінок з клубу «Берегиня» і школярок. Оплесків заслужив і фінальний виступ дуету у складі Василіси Лагоди та Єлизавети Лісаченко.
Сердечно подякувавши ініціаторам та організаторам заходу, всім учасникам –дорослим і дітям, директор КУ «Центр надання соціальних послуг» Людмила Жбанкова, висловила сподівання, що будуть ще такі зустрічі, які сприяють єднанню поколінь.
Ведучі Аліна Зенцова і Анна Ярмак завершили захід добрими побажаннями і словами вдячності:
–Нехай у вашому житті більше переважає червоний колір – ознака любові, щастя, радості, благополуччя. Дякуємо вам, шановні берегині за те, що ваша творчість і є скарбницею народу, історією окремої родини, генетичним кодом кожного українця. Ось чому всім нам надзвичайно важливо зберегти цю зовні невидиму, але реально існуючу нитку спадкоємності поколінь.
Тамара КУРОЧКІНА. м.Оріхів.