Нацгвардійці Запорізького гарнізону присягнули на вірність українському народу

Сьогодні, на площі Героїв м. Запоріжжя пройшла церемонія складання військової присяги молодим поповненням військових частин Запорізького гарнізону Національної гвардії України.
135 новобранців, які прибули для проходження строкової служби з Рівненської, Івано-Франківської, Вінницької, Дніпропетровської та Запорізької областей урочисто склали присягу.
Юнаки схвильовано та із великою відповідальністю зачитували слова клятви вірності народу України. Новобранці, які пройшли курс молодого бійця, стали повноправними воїнами Національної гвардії України. Серед них були і жінки-військовослужбовці, які обрали контрактну службу у лавах Національної гвардії України.
За місяць перебування на базі центру підготовки підрозділів пройшли заняття на навчальних зборах та отримали бойову зброю. Зокрема, юнаки отримали необхідні, базові навички з тактичної, військово-інженерної, стройової, вогневої та фізичної підготовки.
На заході були присутні представники місцевої влади, багато батьків, родичів та друзів молодих бійців.
«Складання військової присяги назавжди залишиться для мене незабутнім моментом, адже ти повинен цілком відповідати за ті слова, які ти промовляв», – зазначає солдат Євген Матюшенко.
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