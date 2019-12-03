Бліц-опитування: Чи маєте ви у власному гардеробі одяг модних брендів? Де частіше за все купуєте одяг для себе?

Артур, студент:
-Та ні, ніяких брендів. Більш за все-Турція та Китай. Частіше за все купую одяг на базарі. Там вибір більше, та є можливість торгуватися. Інколи щось купую для себе у секонді, хоча сам для себе зовсім не вмію вибрати, тому тільки з мамою.
Діана, студентка:
-Так, дещо є у гардеробі. Інколи трапляються гарні брендові речі у маленьких стокових бутіках. Дещо купую і в інтернеті. Заглядаю і в секонд-хенди, але туди треба потрапити саме на новий завіз товару, це майже неможливо для мене.
Ліза, працює у туристичній фірмі:
-Найважливіші покупки одягу для себе в мене відбуваються під час закордонних поїздок. Такі вояжі бувають досить часто. Це і відрядження, і приватні поїздки, наприклад, на свята. Ось там і купую більшість речей для себе. Виходить набагато дешевше і якісніше, навіть для речей з відомих брендів.
Григорій, маркетолог:
-Зараз багато гарних речей у продажу. Власне, я не дуже звертає увагу на бренд, головне – аби річ була красива, якісна та пасувала мені, у якій почуваєш себе зручно. Частіше за все купую речі в різних магазинах.
Марічка, вихователька дитячого садку:
– Всі мої бренди трапляються частіше за все у секонд- хенді, саме там і купую. Там завжди можна знайти та вибрати гарну річ, інколи зовсім нову. Купувати у магазинах чи на базарі мені не дозволяє зарплатня