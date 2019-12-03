Фестиваль «StartUp Fest» дає старт бізнес-ідеям

29 листопада у Запоріжжі, у виставковому центрі «Козак-Палац» відбувся фестиваль бізнес-ідей «StartUp Fest-2019». Захід організований Запорізькою міською радою, Запорізькою торгово-промисловою палатою за підтримки Запорізької облдержадміністрації, Торгово-промислової палати України, проєкту ПРОМІС, у рамках програми підтримки МСП в м. Запоріжжі.
На головній сцені виступили авторитетні експерти Великобританії, Канади, Польщі, України, фіналісти Конкурсу інноваційних стартапів презентували власні проєкти. Також працювала тематична виставка, проходили ділові ігри, нетворкінг. Все для того, щоб створити ідеальний простір для перетворення бізнес-ідей у перспективні та затребувані проєкти.
Найочікуванішою подією для учасників конкурсу стартапів стала церемонія оголошення переможців.
Заявки на конкурс інноваційних проєктів надійшли цього року від 77 учасників. Експертним журі відібрані 33 проєкти-фіналісти. Переможці отримали грошову винагороду у кожній з категорій, загальний призовий фонд – 220 тис. грн. Запорізька торгово-промислова палата вручила спеціальний приз: три переспективні стартапи-учасники отримали ефективний маркетинговий інструмент – право участі у міжнародних виставках у ВЦ «Козак-Палац» протягом 2020 року.
Головний приз у категорії «інноваційні стартапи» отримав енергодарівець Денис Скупий із проєктом зі створення деталей для автомототехніки за допомогою лиття:
- Прийшов, щоб перемогти та отримати ресурси ля подальшого розвитку, модернізації, – говорить Денис.
Його історія – приклад того, як захоплення стало справою життя. Разом з батьком і другом він виготовляє унікальні запчастини для байків у своєму гаражі.
Цього року у конкурсі взяли участь автори бізнес-ідей із Запоріжжя, Енергодара, Мелітополя, Вінниці, Миколаєва, Києва, Чернівців. Представляють ІТ, аграрні, правові проєкти, бізнес-ідеї у сфері енергетики, екології, медицини, інклюзивні творчі програми.
Захисту проєктів учасників на «StartUp Fest» передувала серія підготовчих тематичних тренінгів, присвячених мистецтву фінансів, самопрезентації.
Будемо стежити за подальшими бізнес-історіями переможців-2019!
Найкращі стартапи-2019:
У категорії інноваційні стартапи:
1 місце – Скупий Денис (ливарне виробництво)
2 місце – Никитенко Юлія (дизайн-Студія Zverkova)
3 місце – Пряников Кирило (QRSmarty)
У категорії соціальні стартапи:
1 місце – Ткаченко Павло (MedLED – світлодіодна ковдра для лікування жовтяниці новонароджених)
2 місце – Філіпенко Олена (Bobbers – прграма для порятурнку на воді )