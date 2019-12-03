Юлія Гудошник запрошує на презентацію свого роману «Боже[Я]вільна»

Книгарня «Є» та «Видавництво 21» запрошують на презентацію роману Юлії Гудошник «Боже[Я]вільна» за участю авторки, що відбудеться 4 грудня. Початок – о 18:30. Модерує Олесь Барліг.
Роман «Боже[Я]вільна» особливо зацікавить шанувальників тревелогів, адже це подорожній щоденник українки, яка шукаючи своє місце у світі, значно розширює не лише географію, а й збагачує власний духовно-інтелектуальний досвід. Ці пошуки ведуть її світами: від німецького гуртожитку до тайського острова, від китайського селища до американського мегаполіса, від данської столиці – до японського храму. Кожна подорож дає їй мудрих наставників і відкриває секрети щастя. Це твір про внутрішню свободу, про ненаситну жагу жити та мистецтво бути щасливим.
Yuliya Hudoshnyk – українська письменниця та мотиваційна спікерка. Випускниця подвійної магістратури з глобальних студій в Німеччині та Данії. За плечима Юлії – робота в п’яти та проекти в десяти країнах. Повернувшись в Україну, займається просуванням ідей євроінтеграції. Обличчя інформаційної кампанії України та ЄС «Сильніші Разом». Останні 5 років вивчає феномен данського щастя і проводить воркшопи з данського хюгге. Зараз очолює Українсько-Скандинавський Центр у Києві.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.