Орендатори баз відпочинку на Азовському узбережжі відшкодували місцевому бюджету майже 6 мільйонів

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили компанію, яка ухилилася від сплати орендної плати за землю.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено директора та головного бухгалтера місцевої компанії, яка надає послуги оздоровлення населенню на базах відпочинку на узбережжі Азовського моря. Орендуючи земельні ділянки комунальної власності, вони застосували занижену ставку орендної плати за землю, що підлягає перерахуванню до бюджету місцевої громади. У такий спосіб фігуранти ухилилися від сплати 5,8 мільйона гривень.
У результаті дій працівників податкової міліції під час досудового розслідування завдані збитки відшкодовані в повному обсязі.
Головне управління ДФС у Запорізькій області