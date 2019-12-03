Поетеса, філологиня та бібліотекарка Олена Ольшанська розповіла студентам про «Мовні хитрунці».

Інтерактивну лекцію «Мовні хитрунці» провела у Запорізькому гуманітарному коледжі поетеса, філологиня та бібліотекарка Комунального закладу «Запорізька обласна бібліотека для юнацтва» Запорізької обласної ради Олена Ольшанська.
У заході взяли участь студенти першого курсу. Хлопці й дівчата із зацікавленням сприйняли тему лекції, адже незабаром їм потрібно буде складати ЗНО. Разом із лекторкою вони ще раз згадали основні формули мовленнєвого етикету, дискутували про те, чому не варто вживати фразу «Я вибачаюсь!» та чому «Дякую» не може бути великим. З’ясували, що у слові «мережа» наголос падає на другий склад, а у слові «випадок» – на перший. Дізнались, що «чорнослив» і «чорнозем» мають такий самий наголос, як назва міста Чорнобиль. Пограли, потренувалися редагувати речення та долати суржик.
Також Олена звернула увагу студентства на ті вислови, що часто пересічні українці вживають помилково, та порадила, як їх запам’ятати: приймають гостя, а участь беруть, друзі зустрічаються, а помилки трапляються тощо.
На завершення філологиня поділилась інформацією про те, якими словниками та сайтами варто користуватися тим, хто прагне вдосконалити свої мовлення, адже грамотність – це обов’язкова риса успішної та конкурентоздатної особистості.