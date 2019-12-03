Поліцейського судитимуть за скоєння ДТП, в якому постраждала жінка з інвалідністю

Скеровано до суду обвинувальний акт щодо поліцейського сектору реагування патрульної поліції Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції Енергодарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області. Він обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі.
Досудовим розслідуванням встановлено: правоохоронець, керуючи автомобілем марки «Daewoo» у нетверезому стані, скоїв наїзд на пішохода. У результаті ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Важливо: потерпіла жінка є інвалідом дитинства та перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Запорізької області.
Кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Санкція статті: у разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.