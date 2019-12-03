Сервіси служби зайнятості у смартфоні

В наш швидкісний, мобільний час, світ перейшов на новий етап життя, де головну роль виконує інформація. На сьогодні інформація є одним з найцінніших ресурсів. «У своєму прагненні зробити послуги максимально доступними та комфортними для клієнтів служба зайнятості активно впроваджує електронні сервіси з надання соціальних послуг громадянам та роботодавцям з використанням інтернет-технологій. Доступність до ресурсів не лише з комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет, а також із мобільного телефону на базі програмного забезпечення Android та Apple», – розповідає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Державна служба зайнятості ввела у експлуатацію новий веб-сайт «Єдине соціальне середовище зайнятості», який надає можливість швидкого пошуку вакансій та резюме по всій Україні, подання роботодавцями звітності в режимі онлайн, розширює можливість самообслуговування громадян шляхом доступу до «Електронної черги».
В залежності від потреб клієнта, доступні такі корисні дистанційні онлайн-сервіси як «Електронний кабінет роботодавця» і «Електронний кабінет безробітного».
«Електронний кабінет роботодавця» – це сучасний інформаційно-комунікаційний сервіс, зорієнтований, насамперед, на економію часу роботодавців та підвищення ефективності їх взаємодії зі службою зайнятості. По суті, це персональне автоматизоване робоче місце, що надає можливість подання звітності до центру зайнятості в режимі онлайн, перегляду стану укомплектування заявлених вакансій та кількості направлень центром зайнятості претендентів на роботу, моніторингу договорів на організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру та працевлаштування після професійного навчання, перегляду актуальних резюме шукачів роботи та виконання безлічі інших функцій.
«Електронний кабінет безробітного» надає можливість зареєстрованому безробітному створити власне резюме, здійснити підбір роботи, ознайомитись з інформацією про тимчасову зайнятість, дізнатися про можливість професійного навчання, отримати інформацію щодо нарахувань та виплат допомоги по безробіттю. Також користувач персонального кабінету, не будучи фізично присутнім у центрі зайнятості, може переглянути дані про заплановані та фактичні відвідування центру зайнятості, дізнатися про заходи, які заплановані у центрах зайнятості, та записатися на ті з них, що зацікавили.
Завдяки сервісу «Електронна черга» на порталі Державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua, сьогодні є можливість, не виходячи із дому та не витрачаючи часу та коштів на проїзд, записатися на прийом до спеціаліста будь-якого центру зайнятості України за посиланням:http://www.dcz.gov.ua/EReception/#/about
Якщо особа зарезервувала для себе електронним шляхом час, їй не потрібно отримувати талон на відвідування, чекаючи у черзі, а треба безпосередньо звернутися до робочого місця фахівця центру зайнятості на зареєстрований особистий час та дату прийому, які вказані в талоні на відвідування, а також мати при собі необхідні документи.
Всім бажаючим, хто потребує вибору або зміни професії, обрання свого кар’єрного шляху, визначення власних професійних інтересів, здібностей, психологічних схильностей, наразі є можливість безкоштовно отримати послуги з профорієнтації у он-лайн форматі.
Службою зайнятості запроваджена онлайн-профорієнтація за допомогою спеціального сервісу, який можна запустити прямо у браузері Вашого комп’ютера – веб-базована платформа «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа».
Ні для кого не секрет, що сьогодні, в час стрімкого розвитку технологій, спілкування частково перемістилося з реального світу у віртуальний. З кожним днем соціальні мережі набувають все більше популярності і стають майданчиками для отримання інформації та ведення бізнесу. Для зручності наших клієнтів, служба зайнятості представлена в найпопулярніших соціальних мережах Facebook, Twitter, Telegram, де Ви завжди можете отримати достовірну та цікаву інформацію. До того ж, у соціальній мережі Facebook є можливість онлайн підбору вакансій. Для цього достатньо надіслати нам запит в особистому повідомленні.
На популярному відеохостингу YouTube на сторінці Запорізької обласної служби зайнятості ми розміщуємо Відеорезюме та Відеовакансії, які, до речі, можна створити за допомогою наших фахівців.
Відео-вакансія – нова можливість роботодавцю сказати про себе. Розповісти про свою кампанію та вимоги до кандидата на працевлаштування. Кожен претендент на вакансію має можливість не просто ознайомитися зі стандартним текстом та переліком вимог до вакансії, але й відчути внутрішній клімат компанії, познайомитися з керівником та потенційними колегами. Все це дозволить кандидату зробити попередній висновок та бути більш підготовленим до співбесіди.
Відеорезюме – це різновид резюме, який дозволяє роботодавцю отримати перше враження про кандидата без проведення інтерв’ю. Для безробітного – це оригінальний спосіб самопрезентації та можливість виділитися серед великої кількості претендентів.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47