Суспільне запустило новинний сайт

2 грудня Суспільне запустило окремий новинний сайт. Відтепер найоперативнішу інформацію з усіх куточків України можна дізнатися на сайті Суспільне Новини за адресою suspilne.media.
Вебресурс почав працювати в режимі MVP (minimum viable product). Це означає, що робота над удосконаленням сайту не припиняється з його запуском. Найближчі кілька місяців команда проводитиме тестування, усуватиме можливі недоліки та поступово додаватиме новий функціонал на сайт Суспільне Новини. Тим часом для користувачів сайт буде доступним як демоверсія.
Під час розроблення концепції сайту новин команда спиралася на світові тренди текстових, відео- та аудіоформатів. Серед ЗМІ, на які орієнтувалися — мовники, котрі дотримуються журналістських стандартів, маючи при цьому стабільно високе охоплення.
Голова правління UA: Суспільне мовлення Зураб Аласанія вважає запуск новинного сайту одним із ключових проєктів компанії: «З новинним сайтом Суспільне приходить у всі смартфони та комп’ютери, адже дедалі більше люди дізнаються про події не з телебачення чи радіо, а з інтернету. Створення діджитал-контенту — це виклик, який постає перед суспільними мовниками по всій Європі, Україна не виняток. Ми розуміємо, що головне наше завдання — доносити об’єктивну інформацію до аудиторії, хоч би де вона була».
Шефредакторкою Суспільне Новини стала Оксана Денисова, авторка телеграм-каналу «The Newsroom», яка до цього працювала заступницею головного редактора видання «Insider» та журналісткою «Української правди» й «Дзеркала тижня».
Особливістю сайту Суспільне Новини стане розділ регіональних новин. Спеціальні кореспонденти надаватимуть оперативну інформацію з філій Суспільного. Завдяки цьому новинна платформа планує забезпечити користувачів точними та достовірними новинами з усієї країни значно швидше й повніше, ніж будь-які інші ресурси.
Новинна платформа доступна для перегляду не лише з комп’ютера, а й з мобільних телефонів та планшетів. Зручний інтерфейс для перегляду новин адаптується під розмір екрана та технічні параметри девайсів користувачів сайту.
Джерело: UA: Суспільне мовлення