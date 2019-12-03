Запоріжці сплатили 7,5 мільярда ЄСВ

У січні-листопаді до пенсійного і соціальних фондів від платників Запорізької області надійшло 7 мільярдів 468,5 мільйона гривень єдиного соціального внеску (без показників великих платників Запорізького управління Офісу ВПП ДПС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, роботодавці регіону збільшили відрахування ЄСВ порівняно з минулорічними на 1 мільярд 129 мільйонів або на 18 відсотків.
Найбільші суми забезпечили суб’єкти господарювання обласного центру – чотири мільярди, що перевищило дані 2018 року на 558 мільйонів. Крім того, підприємства і підприємці м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів перерахували 970 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 720 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 531 мільйон, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 284 мільйони, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 211 мільйонів тощо.
Усього на території області єдиний соцвнесок перераховують понад 70 тисяч платників, зокрема, 15,5 тисячі СГД-юридичних осіб, 55,7 тисячі СПД-фізичних осіб та 11 тисяч фізосіб-роботодавців.
Головне управління ДПС у Запорізькій області