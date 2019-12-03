Жіноче вбрання вагою 28 кг!

Саме таке платтячко разом із головною прикрасою продемонструє незабаром запорізька модель Анастасія Суббота на міжнародному конкурсі краси «Міс Всесвіт 2019», який відбудеться у США. Чому саме вона? Бо нещодавно Анастасія виграла відбірковий фінал конкурсу «Міс Всесвіт- Україна».
Образ, який продемонструє Анастасія перед журі, називається «Зелена Україна». Над створенням вбрання працювали 10 дизайнерів, використавши у роботі листя, квіти, колосся, та декілька видів тканини. Виглядає цікаво. Але як у ньому ходити? В маршрутку у такому вбранні точно не влізеш.