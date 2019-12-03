Жіноче вбрання вагою 28 кг!

Жіноче вбрання вагою 28 кг!

Саме таке платтячко разом із головною прикрасою продемонструє незабаром запорізька модель Анастасія Суббота на міжнародному конкурсі краси  «Міс Всесвіт 2019», який відбудеться у США. Чому саме вона? Бо нещодавно Анастасія виграла відбірковий  фінал  конкурсу «Міс Всесвіт- Україна».

Образ, який продемонструє Анастасія перед журі,  називається «Зелена Україна». Над створенням вбрання працювали 10 дизайнерів, використавши у роботі листя, квіти, колосся, та декілька видів тканини. Виглядає цікаво. Але як  у ньому ходити? В маршрутку у такому вбранні  точно не влізеш.

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