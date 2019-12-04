До Міжнародного дня людей з інвалідністю громадські організації Запорізької області виступили з ініціативою надання Марії Помазан звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя»

Однією з невід’ємних складових демократичного суспільства є забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків у самореалізації.
Запорізька спортсменка Марія Помазан своєю діяльністю доводить, що не існує щодних бар’єрів для реалізації та розкриття потенціалу жінки, долає стереотипи та демонструє незламну силу духу для прославлення нашого Запорізького регіону та України на міжнародній спортивній арені.
Марія Помазан – багаторазова чемпіонка світу (2011, 2013, 2015, 2017, 2019) у штовханні ядра та метанні диска, паралімпійська чемпіонка 2012 року. Нагороджена Орденами «За заслуги» III ступеню (2012 р.) та II ступеню (2016 р) за досягнення високих спортивних результатів, виявлені мужність, самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України.
Якщо Ви хочете приєднатися до цієї ініціативи та підтримати надання Марії Помазан звання «Почесний громадянин міста Запоріжжя», будь ласка, звертайтеся до Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє», 061-236-70-00, zbf.ednist@gmail.com
Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» нагадує, що серед Почесних громадян міста Запоріжжя – лише 8% жінок.
До Міжнародного дня людини з інвалідністю Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» наголошує на важливості врахування потреб жінок з інвалідністю та створення для них умов для повної самореалізації. В цей день хочемо відзначити жінок з інвалідністю, які долають стереотипи та гідно представляють Україну на міжнародній світовій арені.
- Марія Помазан, багаторазова чемпіонка світу (2011, 2013, 2015, 2017, 2019) у штовханні ядра та метанні диска, паралімпійська чемпіонка 2012 року.
- Марина Вербова, Майстер спорту України міжнародного класу з плавання.
- Тетяна Широколава, Майстер спорту України міжнародного класу»з пауерліфтингу. Чемпіонка Європи (2008, 2018).
- Вікторія Марчук, багаторазова чемпіонка багатьох Міжнародних турнирів з тхеквондо.
- Інна Черняк, Чемпіонка Світу з дзюдо серед спортсменів з вадами зору (2018 р.), паралімпійська чемпіонка (2018).