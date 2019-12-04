До військової частини 3029 завітали учні Запорізького колегіуму “Елінт”

Учні колегіуму “Елінт” відвідали музей частини, де ветеран частини підполковник запасу Юрій Рубан розповів про історію створення частини та її шлях до сьогодення.
Після, відправилися до мультимедійного тіру. Разом з інструктором учні мали змогу по практикувати стрільбу з автомату.
Наші гвардійців провели годину патріотичного виховання та роз’яснили майбутнім захисникам специфіку та важливість військової служби.
Діти були у захваті, розповідали що вже чекають на наступну екскурсію до частини.
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