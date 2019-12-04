Конкурс «Сучасне та майбутнє Пробації в Україні очима молоді» визначає пеерможців

Конкурс «Сучасне та майбутнє Пробації в Україні очима молоді» визначає пеерможців

У четвер, 05 грудня 2019 року,  відбудеться урочисте відзначення учасників обласного конкурсу творчих робіт «Сучасне та майбутнє Пробації в Україні очима молоді», який з 15 жовтня по 15 листопада 2019 року проведений Філією Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області Міністерства юстиції України.   
 
Участь у Конкурсі взяли:
студенти коледжів та вишів, які навчаються за напрямками та спеціальностями «право», «правознавство», «соціальна робота», «соціальна педагогіка», «психологія», «журналістика».
Номінації:
 есе
 презентація
 соціальний ролик
 концептуальне фото
 
В урочистому відзначенні учасників обласного конкурсу творчих робіт братимуть участь представники: Прокуратури області, Координаційної ради молодих юристів при ГТУЮ в Запорізькій області, адвокати, громадські організації.
Початок заходу 05 грудня 2019 року об 11:30 годині в актовій залі Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету м. Запоріжжя (аудиторія № 312, 3 поверх, вул. Жуковського, 70-б м. Запоріжжя).
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