Конкурс «Сучасне та майбутнє Пробації в Україні очима молоді» визначає пеерможців

У четвер, 05 грудня 2019 року, відбудеться урочисте відзначення учасників обласного конкурсу творчих робіт «Сучасне та майбутнє Пробації в Україні очима молоді», який з 15 жовтня по 15 листопада 2019 року проведений Філією Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області Міністерства юстиції України.
Участь у Конкурсі взяли:
студенти коледжів та вишів, які навчаються за напрямками та спеціальностями «право», «правознавство», «соціальна робота», «соціальна педагогіка», «психологія», «журналістика».
студенти коледжів та вишів, які навчаються за напрямками та спеціальностями «право», «правознавство», «соціальна робота», «соціальна педагогіка», «психологія», «журналістика».
Номінації:
✅ есе
✅ презентація
✅ соціальний ролик
✅ концептуальне фото
✅ есе
✅ презентація
✅ соціальний ролик
✅ концептуальне фото
В урочистому відзначенні учасників обласного конкурсу творчих робіт братимуть участь представники: Прокуратури області, Координаційної ради молодих юристів при ГТУЮ в Запорізькій області, адвокати, громадські організації.
Початок заходу 05 грудня 2019 року об 11:30 годині в актовій залі Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету м. Запоріжжя (аудиторія № 312, 3 поверх, вул. Жуковського, 70-б м. Запоріжжя).