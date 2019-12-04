На Запоріжжі ліквідовано канал торгівлі іноземними цигарками

Співробітники податкової міліції Запорізької області зупинили незаконну онлайн-торгівлю цигарками іноземного виробництва та вилучили товарів на 2 мільйони гривень.
У рамках проведення операції “Акциз-2019” та “Рубіж” податківці встановили місцевого жителя, який реалізовував тютюнові вироби іноземного виробництва, ввезених в Україну поза митним контролем. Для цього правопорушник використовував одну з торгових платформ в мережі Інтернет, а також деякі закриті групи в месенджерах. Цигарки продавалися без марок акцизного податку України.
За результатами проведених заходів вилучено та передано на зберігання 44 тисячі пачок тютюнових виробів в асортименті з етикетками іноземних брендів без акцизних марок України вартістю 2 мільйони гривень.
Стосовно організатора незаконної діяльності складено протокол про адміністративне правопорушення, який направлено до суду.
Головне управління ДФС у Запорізькій області