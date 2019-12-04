“Спадщина” відроджує національну культуру

У Палаці культури «Титан» у Запоріжжі відбувся обласний конкурс «Запорізька спадщина» серед фольклорних колективів. Організаторами заходу виступили Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації та обласний методичний центр культури та мистецтва.
Учасниками стали аматорські фольклорні колективи, які діють на базі установ та закладів культури клубного типу. Свою майстерність продемонстрував 21 колектив із Запоріжжя, Енергодара, Токмака, Мелітополя, а також Вільнянського, Мелітопольського, Приазовського, Приморського, Розівського, Більмацького районів та з Ботіївської (Приазовський район), Оріхівської, Кам’янсько-Дніпровської, Широківської, Роздольської, Малотокмачанської, Водянської об’єднаних територіальних громад.
Конкурсна програма була представлена шістьма номінаціями. Виступи оцінювало високопрофесійне журі на чолі з Тетяною Новохатською — викладачем-методистом Запорізького музичного училища ім. П.І. Майбороди. Особливу увагу члени журі приділяли автентичності, новизні маловідомого репертуару, майстерності виконання, відповідності сценічного костюма, оригінальності музичного супроводу, а також цілісності сценічного втілення обрядового дійства.
По завершенню конкурсної програми відбувся обласний практикум для керівників фольклорних колективів «Народна пісня як джерело самобутності та оберіг автентичності української культури». Учасники також проаналізували рівень виконавської майстерності фольклорних колективів за підсумками конкурсу, отримали практичні поради зі сценічної культури, виконавської майстерності, збереження народнопісенних традицій Запорізького краю тощо.
Подарунком для гостей став концерт ансамблю народної пісні та побутового танцю «Оксамит». У концертній програмі також взяв участь народний ансамбль бандуристів «Джерела» палацу культури ім. Т. Г. Шевченка м. Мелітополь.
За рішенням журі у кожній номінації визначено переможців. Перші місця посіли:
у номінації «Краще виконання місцевого пісенного фольклору» – до 17 років включно:
студентський вокально-фольклорний ансамбль «Візерунок» Мелітопольського училища культури, керівник —Тетяна Сергеєва;
у номінації «Краще виконання місцевого пісенного фольклору» від 18 років включно:
народний фольклорний колектив «Богатиряни» Вільнянського районного будинку культури та дозвілля Запорізької області, керівник Марія Пономаренко;
народний фольклорний ансамбль «Веснянка» Данилоіванівського сільського будинку культури Мелітопольського району, керівник Тетяна Сергеєва;
народний фольклорний колектив «Надвечір’я» Кам’янсько-Дніпровського міського будинку культури, керівник Ганна Трошина;
у номінації «Краще виконання фольклорно-обрядової картинки» – від 18 років включно:
народний фольклорний ансамбль «Веселка» міського будинку культури м.
Токмак;
у номінації «Краще виконання місцевого пісенного фольклору у сучасній обробці» – до 17 років включно:
зразковий фольклорний колектив «Червона калина» Центру культури та дозвілля Оріхівської міської ради, керівник Ольга Собко.
Переможців нагороджено дипломами та сувенірами.
За матеріалами zoda.gov.ua