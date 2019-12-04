Три способи надіслати гроші з-за кордону

За даними Національного банку України, минулоріч українські заробітчани переказали в Україну $10,9 млрд, це сума співставна з 8,3% ВВП країни за рік. За підсумками 2019 року – заявили в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – грошові перекази українських трудових мігрантів до України можуть сягнути $12 млрд.
Наші співвітчизники, виїжджаючи на заробітки за кордон, продовжують активно перераховувати кошти близьким та рідним в Україну. Однак перед кожним стає проблема вибору законного та швидкого каналу передачі коштів.
Ми вирішили торкнутись цієї проблеми і коротко розповісти про можливі шляхи переказу коштів з-за кордону.
1.Почнемо з поширеного переказу коштів на картковий / поточний рахунок (SWIFT–переказ).
Принципова умова такого переказу – наявність карткового або поточного рахунку в отримувача. За її наявності відправник за кордоном може надіслати кошти з відділення банку, вказавши прізвище та банківські реквізити отримувача. Отримувач коштів в Україні зможе отримати їх через 2-3 банківських дні у відділенні свого банку.
Серед «плюсів» такого переказу – безпечність пересилання коштів.
Серед можливих незручностей та обмежень:
–отримувачу необхідно відкрити поточний або картковий банківський рахунок. У зв’язку із цим постає питання вибору надійного банку. Повні банківські реквізити необхідно передати відправнику для здійснення відправлення коштів;
– обмеженість доступу до інформації про тарифи на цю послугу, адже банки за кордоном (як і в Україні) самостійно встановлюють тарифи та можуть інформувати про їх розмір на власний розсуд, на сайті або ж лише під час особистого звернення до відділення;
– обмеженість доступу до сервісу для наших трудових мігрантів у випадку, якщо їх статус перебування в країні не легалізовано. Відправник зазвичай (в залежності від законодавства країни перебування) також повинен відкрити банківський рахунок.
– Також не забуваймо, що в багатьох невеличких сільських населених пунктах України фізично можуть бути відсутні відділення будь-яких банків, що може ускладнювати процес отримання коштів.
Крім того, оскільки гроші приходять на рахунок, одержувач буде нести додаткові витрати на зняття коштів в залежності від тарифів банку. В середньому комісія банку за таку операцію може складати від 1 до 2%.
Іноді на форумах можна зустріти пораду «відкрити рахунок за кордоном та переслати одержувачу в Україну карту, щоби мати можливість поповнювати її за межами країни, а кошти знімати у нас». Тут варто зазначити, що часто банки прописують правило: “не передавати картку третім особам”. Тобто такий варіант є порушенням, і в разі відстеження транзакцій, що викличуть підозри, (наприклад, в один день поповнення і зняття готівки в двох країнах) банк може вжити відповідних заходів, наприклад, заблокувати картку.
2.Якщо кошти необхідно отримати терміново, можна скористатись однією з систем грошових переказів (Western Union, MoneyGram та ін.).
Серед переваг – надійність і швидкість переказу (кошти доступні протягом 10 хв. після відправлення). Для отримання переказу не потрібно відкривати рахунок в банку.
Серед особливостей – заздалегідь необхідно уточнити місцезнаходження пункту обслуговування системи і видачі грошових переказів, щоби адресат мав змогу так само швидко отримати переказ «на руки». Або, як варіант, з’ясувати, чи працює з однією з таких платіжних систем ваш банк, тоді кошти можна буде отримати через касу у відділенні банку.
Що стосується комісії, то при переказі $1000 США доведеться заплатити $15-50 в залежності від системи та країни призначення. Міжнародні платіжні системи відзначаються доволі високою вартістю комісії.
- Міжнародний поштовий переказ
У багатьох країнах саме національні поштові оператори є призначеними операторами з надання поштових платіжних послуг та лідерами за кількістю відправлених міжнародних переказів.
Укрпошта також пропонує послугу відправлення та виплати переказів.
Найбільш популярними є такі напрямки, як Польща, Ізраїль, Іспанія, Португалія тощо. Також популярним напрямком є перекази з/в Російську Федерацію. Зважаючи на існуючі обмеження щодо відправки та виплати переказів за міжнародними системами переказу коштів з/до цієї країни, для багатьох людей поштові перекази, що здійснюються в межах країн членів Всесвітнього поштового союзу*, є єдиною можливістю здійснити допомогу рідним та близьким.
Серед «плюсів»:
– надійність, адже Укрпошта, на відміну від банків, не здійснює ризикованої фінансової діяльності – кредитування тощо;
_- доступність, адже поштові перекази, на відміну від банківських, пересилаються до всіх населених пунктів країни без виключення та виплачуються як у відділеннях поштового зв’язку, так і вдома одержувачам (без стягнення додаткової плати);
- не потрібно відкривати банківський рахунок;
- термін пересилання міжнародних поштових переказів у великі міста сягає 2-3 годин;
- термін пересилання міжнародних поштових переказів у села можна співставити із терміном проходження SWIFT-переказу, тобто 2-3 банківських дні.
Серед обмежень – відсутність миттєвих переказів.
Особливо відзначаємо наявність унікальної опції – доставка додому (є актуальною, наприклад, для людей похилого віку, яким фізично важко дістатись до поштового чи банківського відділення).
Міжнародні поштові перекази приймаються і виплачуються у іноземній валюті в певних відділеннях, перелік яких можна дізнатися на сайті товариства за посиланням https://ukrposhta.ua/wp-content/uploads/2019/06/dovidnyk_valutnyh_vpz.pdf. У решті відділень – Міжнародний переказ перерахують за курсом АТ «Укрпошта» і виплатять в гривнях.
Тариф на відправлення міжнародного поштового переказу з України за кордон становить 2% (на суму від 2000 грн). Щодо тарифів на відправлення поштового переказу із інших країн – з ними також можна ознайомитись на офіційному сайті нацыонального поштового оператора.
*Всесвітній поштовий союз (ВПС) є спеціалізованою установою ООН. Членами організації є 191 країна світу. Метою його діяльності є організація та поліпшення поштової служби в усьому світі та забезпечення міжнародного співробітництва в цій сфері. Україна є також членом Всесвітнього поштового союзу