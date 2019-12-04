Три способи надіслати гроші з-за кордону

Три способи надіслати гроші з-за кордону

За даними Національного банку України, минулоріч українські заробітчани переказали в Україну $10,9 млрд, це сума співставна з 8,3% ВВП країни за рік. За підсумками 2019 року – заявили в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – грошові перекази українських трудових мігрантів до України можуть сягнути $12 млрд.

Наші співвітчизники, виїжджаючи на заробітки за кордон, продовжують активно перераховувати кошти близьким та рідним в Україну. Однак перед кожним стає проблема вибору законного та швидкого каналу передачі коштів.

Ми вирішили торкнутись цієї проблеми і коротко розповісти про можливі шляхи переказу коштів з-за кордону.

 

1.Почнемо з поширеного переказу коштів  на картковий / поточний рахунок (SWIFTпереказ).

Принципова умова такого переказу – наявність  карткового або поточного рахунку в отримувача.  За її наявності відправник  за кордоном може надіслати кошти з відділення банку, вказавши прізвище та банківські реквізити отримувача. Отримувач коштів в Україні зможе отримати їх через 2-3 банківських дні у відділенні свого банку.

Серед «плюсів» такого переказу – безпечність пересилання коштів.

Серед можливих незручностей та обмежень:

 –отримувачу необхідно відкрити поточний або картковий банківський рахунок.  У зв’язку із цим постає питання вибору надійного банку. Повні банківські реквізити необхідно передати відправнику для здійснення відправлення коштів;

– обмеженість доступу до інформації про тарифи на цю послугу, адже банки за кордоном (як і в Україні) самостійно встановлюють тарифи та можуть інформувати про їх розмір на власний розсуд, на сайті або ж лише під час особистого звернення до відділення;

– обмеженість доступу до сервісу для наших трудових мігрантів у випадку, якщо їх статус перебування в країні не легалізовано. Відправник зазвичай (в залежності від законодавства країни перебування)  також повинен відкрити банківський рахунок.

– Також не забуваймо, що в багатьох невеличких сільських населених пунктах України фізично можуть бути відсутні  відділення будь-яких банків,  що може ускладнювати процес отримання коштів.

Крім того, оскільки гроші приходять на рахунок, одержувач буде нести додаткові витрати на зняття коштів в залежності від тарифів банку.   В середньому комісія банку за таку операцію може складати від 1 до 2%.

Іноді на форумах можна зустріти пораду «відкрити рахунок за кордоном та переслати одержувачу в Україну карту, щоби мати можливість поповнювати її за межами країни, а кошти знімати у нас». Тут варто зазначити, що часто банки прописують правило: “не передавати картку третім особам”. Тобто такий варіант є порушенням, і в разі відстеження транзакцій, що викличуть підозри, (наприклад, в один день поповнення і зняття готівки в двох країнах) банк може вжити відповідних заходів, наприклад, заблокувати картку.

 

2.Якщо кошти необхідно отримати  терміново, можна скористатись однією з систем грошових переказів (Western Union, MoneyGram та ін.).

Серед переваг – надійність і швидкість переказу (кошти доступні протягом 10 хв. після відправлення). Для отримання переказу не потрібно відкривати рахунок в банку.

Серед особливостей – заздалегідь необхідно уточнити місцезнаходження пункту обслуговування системи і видачі грошових переказів, щоби адресат мав змогу так само швидко отримати переказ «на руки». Або, як варіант, з’ясувати, чи працює з однією з таких платіжних систем ваш банк, тоді кошти можна буде отримати через касу у відділенні банку.

Що стосується комісії, то при переказі $1000 США доведеться    заплатити $15-50 в залежності від системи та країни призначення.  Міжнародні платіжні системи відзначаються доволі  високою вартістю комісії.

 

  1. Міжнародний поштовий переказ

У багатьох країнах саме національні поштові оператори є призначеними операторами  з  надання  поштових платіжних послуг та лідерами за кількістю відправлених міжнародних переказів.

Укрпошта також пропонує послугу відправлення та виплати переказів.

Найбільш популярними є такі напрямки, як Польща, Ізраїль, Іспанія, Португалія тощо. Також популярним напрямком є перекази з/в Російську Федерацію. Зважаючи на існуючі обмеження щодо відправки та виплати переказів за міжнародними системами переказу коштів з/до цієї країни, для багатьох людей поштові перекази, що здійснюються в межах країн  членів Всесвітнього поштового союзу*, є єдиною можливістю здійснити   допомогу рідним  та  близьким.

Серед «плюсів»:

 – надійність, адже Укрпошта, на відміну від банків, не здійснює ризикованої фінансової діяльності – кредитування тощо;

_- доступність, адже поштові перекази, на відміну від банківських,  пересилаються до всіх населених пунктів країни без виключення та виплачуються як у відділеннях поштового зв’язку, так і вдома одержувачам (без стягнення  додаткової плати);

  • не потрібно відкривати банківський рахунок;
  • термін пересилання міжнародних поштових переказів у великі міста сягає 2-3 годин;
  • термін пересилання міжнародних поштових переказів у села можна співставити із терміном проходження SWIFT-переказу, тобто 2-3 банківських дні.

Серед обмежень – відсутність  миттєвих переказів.

Особливо відзначаємо наявність унікальної опції – доставка додому (є актуальною, наприклад,  для людей похилого віку, яким фізично важко дістатись до поштового чи банківського відділення).

Міжнародні поштові  перекази приймаються і виплачуються у іноземній валюті в певних відділеннях, перелік яких можна дізнатися на сайті  товариства за посиланням https://ukrposhta.ua/wp-content/uploads/2019/06/dovidnyk_valutnyh_vpz.pdf. У решті відділень – Міжнародний переказ перерахують за курсом АТ «Укрпошта» і виплатять в гривнях.

 Тариф на відправлення міжнародного поштового переказу з України за кордон становить 2% (на суму від 2000 грн). Щодо тарифів на відправлення поштового переказу із інших країн – з ними також можна ознайомитись на офіційному сайті нацыонального поштового оператора.

 

 

 

*Всесвітній поштовий союз (ВПС)  є спеціалізованою установою ООН. Членами організації є 191 країна світу. Метою його діяльності є організація та поліпшення поштової служби в усьому світі та забезпечення міжнародного співробітництва в цій сфері. Україна є також членом Всесвітнього поштового союзу

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