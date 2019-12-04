“Врожай 2019”: запорізькі аграрії добровільно оформили понад дві тисячі працівників

З початку року у рамках заходу “Врожай” у полі зору запорізьких податківців знаходилось понад три тисячі агрокомпаній та фермерів, діяльність яких пов’язана з виробництвом сільгосппродукції.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський, у результаті роз’яснювальних заходів керівники аграрних підприємств і підприємці добровільно оформили 2,2 тисячі найманих працівників. Загальна сума легалізованих доходів склала 11,4 мільйона гривень, з якої до бюджетів і соцфондів сплачено 2,5 мільйона гривень єдиного соціального внеску, два мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб та 171 тисячу гривень військового збору.
Крім того, трьом тисячам співробітникам збільшено розмір заробітних плат, завдяки чому бюджети отримали понад 1,6 мільйона гривень податків і зборів.
Також за цей час проведено 36 перевірок фінансово-господарської діяльності сільгоспвиробників. За виявлені порушення податкового законодавства під час виплати доходів громадянам нараховано 6,6 мільйона гривень податкових зобов’язань, у тому числі 4,7 мільйона гривень податку на доходи фізосіб, 1,5 мільйона гривень ЄСВ та 365 тисяч гривень військового збору.
Головне управління ДПС у Запорізькій області