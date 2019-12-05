Громадські активісти тренувалися говорити з владою

У Вільнянську пройшов тренінг, спрямований на посилення ролі ініціативних груп та об’єдань саморганізації населення, їх впливу на розвиток місцевої демократії. Захід відбувся у Вільнянській міській раді в межах проекту «Посилення впливу громадянського суспільства через розвиток місцевої демократії територіальних громад», який здійснює Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та партнерської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення».
- Я із задоволенням прийшла на цю зустріч, – ділиться враженнями голова правління ОСББ «Вільнянський» Галина Сімко. – В мене була конкретна мета – більше дізнатися про Закон України «Про органи самоорганізації населення». У мене назріло багато питань до юриста, наприклад, щодо монетизації пільг, я отримала на них відповіді і зрозуміла, наскільки великі повноваження дає Закон об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Мені дуже сподобалося. Було багато цікавих виступів. Дякую БФ «Єдність» за майбутнє» за організацію такого корисного заходу. Я багато зрозуміла, і тепер мені набагато легше буде організувати свою роботу. Вважаю, що тренінг сприятиме й розвитку демократії у всьому Вільнянську. ОСББ – це нова справа, і у їх створенні є ще багато невирішених питань.
- Цей тренінг дуже цікавий, – погоджується секретар Вільнянської міської ради Світлана Шраменко. – Органи місцевого самоврядування повинні сприяти створенню повноцінних, життєздатних територіальних громад, які мають підвищувати якість життя громадян. Але це можливо тільки за умови залучення потенціалу всіх громадян. Співпраця громади, об’єднаної в органи самоорганізації населення, ОСББ з владою дасть іншу якість прийняття рішень органами місцевого самоврядування, відкритість і прозорість у стосунках, сприятиме проявам ініціативи. У нашому місті вже створено 11 ОСББ, є громада північно-східного мікрорайону, створюються органи самоорганізації в приватному секторі. І цей тренінг-семінар націлив нас на вирішення саме цієї задачі. Ми консультуємо громадян разом з депутатами, а потім приймаємо рішення на користь громади. На цьому семінарі ми також почули думку про важливість створення асоціацій ОСББ. Це полегшить їхню роботу й співпрацю з владою. Ми готові йти в ногу з часом і переймати кращий досвід, про який нам розповіла під час заходу голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова.
- Такі тренінги дуже корисні, тому що акцентують увагу на співпраці громади з владою, – вважає депутатка Павлівської об’єднаної територіальної громади, член громадської організації «Вольтерра» Олена Линник. – Адже влада не може існувати сама по собі. Громада має їй допомагати. Без цього неможливе якісне обслуговування населення. А це й люди з інвалідністю, й соціально незахищені верстви: діти, пенсіонери, малозабезпечені, багатодітні сім’ї. Такі проблеми може найкраще донести до влади саме громада. Все, що почула під час тренінгу, використовуватиму в своїй депутатській і громадській роботі. Тут була сучасна інтерактивна форма викладання, взаємодія учасників, вдалося почути багато нового, цікавого досвіду.
- Від ефективності співпраці влади з громадою – будинковими, вуличними комітетами і т.і. залежить добробут усього міста, його стан -підкреслила міська голова Вільнянська Наталія Мусієнко. – І сьогоднішній захід, який був присвячений саме цій тематиці, показав, що наша громада готова до такої співпраці. У нас, наприклад, є такі потужні громадські організації, як «Вольтерра», яка працює на високому рівні з екологічних питань. Співпраця влади з громадою важлива, перш за все, тому, що дозволяє ефективніше використовувати бюджетні кошти, адже вони направляються на ті проекти, котрі необхідні в першу чергу. Дуже ефективною є співпраця влади з ОСББ. Адже в даному випадку проекти фінансуються 50 на 50, і, крім контролю з боку влади, є ще контроль за підрядними організаціями з боку мешканців. Таким чином є і заохочення, і намагання зробити будь-яку роботу якомога краще і з меншими затратами. Тренінг, проведений благодійним фондом «Єдність» за майбутнє», був дуже корисним і для активістів, і для представників влади, депутатів. Про це свідчить і те, шо всі запрошені відставили свої справи, прийшли й брали активну участь. У нашому місті дійсно активно прищеплюються новітні форми, технології. Засиджуватися на одному місці просто нецікаво. Ми намагаємося будувати місто за європейськими стандартами, щоб у ньому було зручно кожному мешканцеві.
- Демократія – це не абстрактне поняття, – впевнена голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова. – вона визначається тим, наскільки активно залучається кожний громадянин до вирішення і громадських проблем, і його особистих. Пряма участь громадянина в управлінні державою і територією, або демократія участі, має існувати паралельно з представницькою демократією. Цей напрямок розвивається у вигляді громадських і координаційних рад, ініціативних груп, консультацій і т.і. Дуже велике значення мають органи самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні комітети, комітети мікрорайонів і районів у містах). Саме вони створюють умови для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення, якнайкращого волевиявлення громадян. Місцеві ради через статути громад можуть навіть передавати частину своїх повноважень таким комітетам. Тому ми й проводимо такі тренінги, як у Вільнянську, з залученням юристів та інших фахівців. Людям треба тільки трішки допомогти, і вони будуть здатні вирішити багато своїх проблем, а значить, і проблем нашої держави.
З учасниками тренінгу було проведено анкетування й рольову гру, під час якої депутати ставали громадськими активістами, а активісти навпаки – депутатами. Вони ділили умовні бюджетні кошти, вчилися аргументувати свою позицію й користуватися законодавчими нормами. Було помітно, що учасники зацікавилися й у подальшому зможуть вправно застосувати нові знання та навички.
Олександр Дорошенко
Захід був проведений Запорізьким Благодійним фондом «Єдність» за майбутнє» в межах проекту «Посилення впливу громадянського суспільства через розвиток місцевої демократії територіальних громад», за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та партнерської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення».