Металургійна галузь Запорізького регіону: розвиток та впевненість у майбутньому

З метою збалансування попиту та пропозицій кадрів у металургійній галузі Запорізького регіону між підприємствами групи «Метінвест», «Центром кар’єри Метінвест» та Запорізьким обласним центром зайнятості 3 грудня 2019 року відбулося підписання Меморандуму про співпрацю.
«Такий проєкт вже успішно реалізується в Маріуполі та Кривому Розі. Роботодавцям ми пропонуємо велику базу резюме шукачів роботи, також в арсеналі служби зайнятості – можливість професійної підготовки саме таких фахівців, які потрібні роботодавцю. Відділи рекрутингу індивідуально співпрацюють з кожним роботодавцем, враховуючи всі його вимоги та потреби», – визначила основні напрямки співпраці за меморандумом заступник директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.
У рамках співпраці Запорізького центру занятості та Центру кар’єри Метинвест заплановано проведення спільних заходів щодо укомплектування кадрів (міні-ярмарки вакансій, презентація роботодавця); формування кадрового резерву; підвищення ролі та місця професійного навчання на замовлення підприємств металургійної галузі; розширення можливостей інформування щодо потреби підприємств шляхом поширення відеопрезентаційних матеріалів у соціальних мережах Facebook та на каналі відеохостингу YouTube; здійснення спільної профорієнтаційної роботи в навчальних закладах загальної середньої освіти з метою популяризації металургійної галузі серед молоді та підвищення іміджу робітничих професій.
«Колаборація з найпотужнішими металургійними підприємствами регіону дозволить оперативно задовольняти потреби роботодавця в робочій силі, своєчасно готувати висококваліфікованих працівників та забезпечить тисячі мешканців регіону стабільною роботою з достойною заробітною платою та високим рівнем соціального захисту. А для шукачів роботи – це ще одна можливість збудувати кар’єру», – коментує директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Запоріжці, які зацікавлені у працевлаштуванні на металургійних підприємствах, тепер можуть звернутися в Центр кар’єри Метинвест, який відкриє свої двері вже 17 грудня за адресою: проспект Металлургів, 24. Центр працюватиме в декількох напрямах: підбір персоналу, знайомство із спеціальностями, навчання і розвиток потенційних співробітників.
«Принцип «єдиного вікна» дозволить студентам більше дізнатися про затребувані професії, а досвідченим претендентам – знайти роботу за фахом, при необхідності пройти перекваліфікацію», – зазначила керівник проєкту Центрів кар’єри ТОВ «Метинвест Холдинг» Катерина Цибур.
Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи ОЦЗ,тел.233-11-47