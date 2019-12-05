Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 27 одиниць ВНП часів минулих війн

3 грудня групою розмінування АРЗ СП м. Запоріжжя вилучено та знешкоджено артснаряд калібру 76 мм. – 4 одиниць, артснаряд калібру 45 мм. – 12 одиниць, мінометна міна калібру 82 мм. – 6 одиниць, мінометна міна калібру 51 мм. – 5 одиниць часів війн, які виявлено 02.12.19р. за смт. Мирне Мелітопольського району.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.