У Мелітопольському районі вогнеборці ліквідували пожежу в кімнаті одноповерхового житлового будинку

3 грудня о 10:26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку по вул. Миру в с. Новомиколаївка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнатах будинку горять домашні речі та меблі на загальній площі 26 м. кв.
О 11:07 бійці ДСНС локалізували горіння, а о 11:22 – повністю ліквідували а провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.