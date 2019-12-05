Урок мужності провели військовослужбовці 9-го полку (в/ч 3029) НГУ оперативного признáчення Національної гвардії України для п’ятикласників ЗОШ №77

Нацгвардійці розповіли про те, як зараз відбувається служба у частині, про традиції та героїзм полку в АТО, відповідали на численні запитання учнів (Які, повірте, у дітей виникають).
Діти з великим інтересом слухали розповіді гвардійців про військову службу, відповідали на питання і загалом вийшла цікава двостороння бесіда. Діти виявляють неабияку повагу до військовослужбовців та їх служби. І з нагоди Дня збройних сил України привітали гвардійців зі святом та побажали їм успіхів на службі.
У свою чергу гвардійці запросили дітей на день відкритих дверей, навесні, щоб роздивитись техніку та зброю воїнів, та побувати в музеї частини.
Захід пройшов в рамках реалізації проекту “Мобільна школа молодого патріота” Я так думаю “Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва.
#3029NGU