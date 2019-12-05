З 1 грудня збільшився максимальний розмір допомоги по безробіттю

З 1 грудня поточного року, відповідно до закону про Державний бюджет України на 2019 рік, збільшився один з ключових соціальних стандартів – прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні і трудові виплати, зокрема, розмір максимальної допомоги по безробіттю. Тож тепер прожитковий мінімум на одну людину становить для працездатних осіб 2102 грн.
«Це означає, що ті, хто отримують максимальну допомогу з безробіття (яка розраховується в процентному співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи і не може перевищувати 4 прожиткових мінімуму) з 1 грудня будуть отримувати 8408 грн на місяць, – розповіла керівниця Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. – Але зазначимо, що розмір мінімальної допомоги по безробіттю залишиться без змін.
Таким чином, у мінімальному розмірі (610 гривень) допомога виплачується особам без страхового стажу; тим, хто за останній календарний рік має страховий стаж менше шести місяців або звільнений з останнього місця роботи на підставах, передбачених п. 3, 4, 7 і 8 ст. 40, ст. 41 і 45 КЗпП, а також випускникам навчальних закладів (без досвіду роботи) та звільненим зі строкової військової служби в армії.
Якщо страховий стаж протягом 12 місяців, що передують реєстрації особи як безробітної, становить шість або більше місяців, допомога по безробіттю визначається у відсотках до її середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), залежно від страхового стажу (від 1630 грн.).
Станом на 1 грудня чисельність безробітних громадян по області становила 17 тисяч осіб, з них 12,8 тисячі осіб отримують допомогу по безробіттю. Серед них мінімальну, в розмірі 610 гривень – 2602 безробітних, в розмірі 1630 гривень – 1365, а максимальний розмір допомоги по безробіттю отримують 1072 особи.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47