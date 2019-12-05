Запоріжці спрямували до держбюджету 8,8 мільярда гривень

З січня по листопад платники податків Запорізького регіону перерахували до державного бюджету 8 мільярдів 840 мільйонів гривень (без показників великих платників податків, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Руслан Рачинський. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися майже на 2,6 мільярда або на 41 відсоток.
У загальних доходах державної скарбниці 38 відсотків займає податок на додану вартість, якого з початку року було сплачено 3 мільярди 362 мільйони гривень, що на майже 457 мільйонів більше, ніж торік.
З прибутків підприємств до бюджету надійшло майже 2 мільярди 419 мільйонів гривень, зростання до аналогічного періоду 2018 року склало 1 мільярд 652 мільйони. Податку на доходи фізичних осіб перераховано 2 мільярди 377 мільйонів, що на 340 мільйонів перевищило минулорічні показники.
Також з початку року запоріжці направили до скарбниці майже 566 мільйонів гривень військового збору, чим збільшили минулорічні відрахування на 84 мільйони.
Крім того, серед інших податкових надходжень від запорізьких платників бюджет отримав 380 мільйонів гривень рентної плати за використання природних ресурсів та 186 мільйонів гривень екологічного податку.
Головне управління ДПС у Запорізькій області