“Жадан і Собаки” запрошують на афтограф-сесію

«Мадонна» – п’ятий студійний альбом харківського ска-панк проекту «Жадан і Собаки». Над матеріалом музиканти працювали протягом останніх двох років. До альбому ввійшли три сингли, які «Жадан і Собаки» випускали у вигляді відеокліпів: «Бухло», «Кобзон», «Тьолка барабанщика». «Мадонна» стала для групи справжнім проривом і є на сьогодні, безумовно, найкращим альбомом «Жадана і Собак». Пісні з «Мадонни», випущені синглами, встигли стати справжніми хітами й виспівуються на фестивалях вдячною аудиторією. Можна не сумніватись, що новий альбом стане справжнім відкриттям для тих, хто цікавиться новою українською музикою – музикою, що фіксує реальність і не
боїться незручних питань.
7 грудня запоріжці зможуть наживо почути гурт під час концету у ПК «Металургів» о 19:00. А о 15:00 чекаємо журналістів і поціновувачів творчості гурту і Сергія Жадана на прес-конференцію і автограф-сесію у Книгпрні Є.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 139.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.